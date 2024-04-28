林憶蓮神隱4年再踏紅館　透Bra淚浸舞台唱足粒幾鐘

天后林憶蓮於本月26日過58歲生日，神隱4年再踏紅館，為慶祝香港管弦樂團五十周年，一連3晚在紅館舉行的《港樂50.友弦樂聚》演出。昨晚（28日）頭場，憶蓮與老拍檔倫永亮自2004年後，相隔20年再度與樂團攜手合作。其他參與的歌手還有馮允謙、雲浩影、涂毓麟、葉麗儀和陳潔靈。

音樂會準時8時半開騷，在整隊管弦樂團伴奏下，由葉麗儀和陳潔靈演唱重新編曲的《夢》、《星夜星塵》和《上海灘龍虎鬥》作揭幕。能參與此盛事感覺榮幸和夢想成真，陳潔靈認為樂團不簡單，笑言她們2人也不簡單：「佢哋50周年，但我哋入行都超過50年，可以做香港代表，而且我哋仲唱緊，唔係唱咗幾耐，係將來會唱幾耐。」葉麗儀就表示1969年由顧嘉煇帶入行，今年是入行55周年，1998年跟管弦樂團合作開第一個個人演唱會。她們分別唱出經典金曲《上海灘》和《今晚夜》，再將顧嘉煇和黃霑多首金曲包括《啼笑姻緣》《輪流轉》《倆忘煙水裡》《焚心以火》《萬水千山總是情》《世間始終你好》演繹成13分鐘的串燒歌，向顧嘉煇和黃霑致敬。接着由年輕歌手涂毓麟出場自彈自唱《分分鐘需要你》、雲浩影唱《酷愛》、馮允謙唱完《命硬》和《給缺席的人唱首歌》。

到晚上9時35分終於到林憶蓮和倫永亮（Anthony）出場，憶蓮從台下升上台，穿西裝褸襯透視恤衫，透出內裏的Bra，樣貌身材，風采依然，演繹《早晨⋯》和《依然》後，有觀眾送花，Anthony彎腰幫手執起搞到腰骨痛。憶蓮問觀眾：「有邊啲朋友20年前有嚟一齊分享？定係20年前都未出世？」倫永亮分享36年前、1988年已同憶蓮在紅館開騷，螢幕播出當時他們的清澀樣，互稱「林憶蓮妹妹」「倫永亮Dee Dee」憶蓮開心好感動，直言再講想喊。

Anthony表示今晚致敬環節還有要向「最勁抽的歌手」（指林憶蓮）致敬，憶蓮反指Anthony的作品出現在不同年代中港台歌手的專輯上，才最值得致敬。雖然他們對答次序出現少蝦碌，不過憶蓮成晚落力演唱包括《滴汗》、《黃昏》、《微雨撲巴黎》、《逃離鋼筋森林》、《芝加哥的故事》等，唱足個多小時，令人聽出耳油。

他們互數對方第一個印象不太好，Anthony第一次見憶蓮在錄音室，指她包住頭巾戴太陽眼鏡向着他坐，不發一言，他講笑：「唔通佢啞？好驚，有啲巨星恐懼症。」憶蓮是在電視機睇他參加歌唱比賽，取笑他台風和歌藝令她震驚，不能接受立即轉台，最後更關電視，但認識後發覺他好可愛。在音樂會尾聲，憶蓮唱到已故著名填詞人林振強的作品時，忍不住先後三度落淚，有男觀眾大叫「Sandy加油!」最後眾星大合唱《千個太陽》音樂會完結。

完騷後倫永亮受訪，他透露憶蓮因要做新唱片，完騷後便離開趕着去錄音，問憶蓮重返紅館會否緊張？他說：「佢有少少緊張，因為4年冇唱，佢同我講死都要企喺琴邊，望住我就定啲。」他透露今次由憶蓮束成此事，提到在台上發台瘟，忘記多謝她，「不過好彩冇多謝佢，因為一講佢就喊，佢話唱《此情只待成追憶》望住我就喊，係咪我個樣有問題？」覺得音樂會成就大家的集體回憶，現在做是最適合，10年後就未必有此魄力：「同佢相識37年，識到呢個朋友一生無悔，好感性好照顧人，隔日就煲補氣湯我飲，但昨晚飲完眼光光好精神瞓唔到。」又爆憶蓮經常整蠱他，她試過入酒店房換走他的褲。

另外，馮允謙有看林憶蓮綵排好驚喜，因太怕醜，錯過機會傾偈，從葉麗儀和陳潔靈前輩身上感受到充滿活力，及對音樂好投入，自爆在綵緋時，面對百多位樂手，緊張到膽怯，收到側田有鼓勵短訊，好開心。雲浩影好恨有一個與樂團合作的音樂會，提到唱張敬軒的歌，好高難度，因新編曲，收到編曲時都驚一驚。