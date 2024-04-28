【心理測驗】你有哪方面讓另一半倒盡胃口？

和另一半的相處時，你一開始是否想做到盡善盡美，不破壞自己在對方心中的美好形象？但隨着相處愈來愈多，兩人的摩擦亦隨之增加，不如試試以下的趣味心理測驗，看看你目前哪些方面會讓另一半不滿意。

【問題】

你半夜醒來的時候，發現你的另一半獨自在廚房，你最害怕他在做甚麽？

A.用鍋子煮別人的嬰兒吃

B.生吃別人的舌頭

C.分解一具屍體

【答案分析】

A.你最近邋遢的樣子會讓另一半倒盡胃口，因為對自己的內在美不在乎的你，另一半快要無法忍受，最好趕快改進。王子永遠要是王子，如果當你變成青蛙的時候，另一半就會對你失去興趣，如果你常常還是保持王子那麼帥的樣子，你的伴侶會越愈看你愈愛你。

B.你吵架的嘴臉讓另一半倒盡胃口，因為吵架時都不照照鏡子的你，另一半每次看到你吵架生氣的樣子，就忍不住倒盡胃口了，雖然平常看起來還挺順眼，但在吵架時候的嘴臉，真的是非常的令人討厭。所以另一半想要跟你進一步發展時，一想到你那張吵架的樣子，就開始做噩夢，對你一點興趣都沒有。

C.你最近一點都不會讓另一半倒盡胃口，因為最近你的表現都很好，正對另一半的胃口，愛你都來不及，根本就沒有倒胃口這個念頭。而且你目前做的任何事情，不管外形或是個性，各方面其實另一半會包容你很大，愈看愈順眼，所以你做任何的事情他都覺得OK，也覺得你好可愛。