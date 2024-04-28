林奕匡開騷　大肚老婆佗B聽歌胎教

創作歌手林奕匡（Phil)昨晚（27日）舉行一連兩場的《高山低谷 10週年 Special - Phil Lam The Great Decade Live》頭場，懷有身孕的太太李靄璣到場支持。

音樂會以歌曲《高山低谷》和《孤獨的對岸》揭開序幕，Phil的《高山低谷》推出剛好踏入10周年，而期間亦沒有停止過創作，又提到自已曾想擔任爵士樂手，不過被朋友勸說不要入行，並建議他去讀書說：「依家轉咗做歌手，間唔中都可以拎住Saxophone同大家見面。」隨後又表示當歌手是最不理智，但卻是最對的決定，並感謝太太的支持，在自己心灰意冷的時候仍然在身邊鼓勵自己。

Phil邀請了曾一同到日本參加音樂讀道THE FIRST TAKE的戰友黃妍和葉巧琳做嘉賓，一同獻唱歌曲《藝術與科學》。Phil在唱到《愛情小品》時走到台下與觀眾握手，最後以歌曲《一雙手》為音樂會畫上完美句號。

受訪時，Phil指太太腹中胎兒是第一次聽他做現場表演，太太指剛剛寶寶在肚中有郁動，透露會在家中唱歌哄太太和腹中胎兒，不過主要對象都是氹太太較多，他主要負責彈琴，而太太負責唱歌。

講到太太預產期還有4個月，Phil坦言心情既興奮又緊張，指出到時有很多可能性，未能預計寶寶出生情況，不過現在最重要是做好準備工夫，所以已經錄好新歌和舉辦演唱會。問到會否停工陪太太？Phil指太太現在仍然有很多工作在身，非常忙碌，至於他自己可以隨時停工，不過就預計八月會停工，稱到時希望能夠陪太太入產房，但又指自己見血會腳軟，笑說：「我六歲嘅時候候志願係做醫生，但因為自己見血腳軟，所以就放棄。」又提到今次開演唱會是為了紀念《高山低谷》誕生10阿周年：「雖然其實唔覺得要為咗慶祝首歌而開演唱會，但如果冇咗呢首歌，我應該已經返咗加拿大。」