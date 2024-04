美國女星Zendaya是近年人氣高企的演員,作品包括電視劇《毒癮女孩》(Euphoria)、超級英雄片《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列與科幻片《沙丘瀚戰》(Dune)系列。她擔正的新片《挑戰者》(Challengers)由《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)意大利導演Luca Guadagnino執導,故事以網球壇為背景,Zendaya飾演網球名將,與Josh O'Connor與Mike Faist飾演的網球好兄弟,展開錯綜複雜的三角情慾關係,最終令兩兄弟在球場上決一死戰。

Zendaya受訪時透露她的演出女子網球名將細威(Serena Williams)鼓勵:「佢同我講,我知道套戲拍時唔會用真嘅網球,佢知得好清楚,佢係最勁嘅!但佢亦都有講,以我從來未接觸過網球嘅人嚟講,個表現好唔錯!」