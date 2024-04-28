《奪面雙雄》傳開拍續集兩主角將回歸

香港名導演吳宇森前後執導了6部荷里活電影，其中以97年的《奪面雙雄》（Face/Off）最多人讚賞，影片當年於全球勁收2.45億美元（19.11億港元）票房。事隔27年，近日網上有傳《奪》將開拍續集，片中兩位巨星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）與尊特拉華達（John Travolta）更會回歸主演！

選角消息未正式公布，多年來一直有傳《奪》將開拍續集，而2021年初《哥斯拉x 金剛：新帝國》（Godzilla x Kong: The New Empire）導演Adam Wingard向外宣布將執導《奪》續集。當時Adam已表明影片不會是重拍版而是與原版有直接關連。而今年3月，Adam就證實影片因去年的美國編劇工會工潮而進度受阻，若然尊與尼古拉斯回歸屬實，相信開拍期將不遠！

《奪》是吳宇森90年代繼《終極標靶》（Hard Target）與《斷箭行動》（Broken Arrow）後第3部荷里活作品，當年由尼古拉斯基治與尊特拉華達合演，故事講述聯邦密探桑恩（尊特拉華達飾）為報愛兒子奪命深仇，不惜犯險進行換面手術，奪取正昏迷中的冷血兇徒加羅（尼古拉斯飾）的身份。但加羅竟突然甦醒，更伺機換上桑恩的面貌和身份，正正邪邪大兜亂！