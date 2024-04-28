楊謹華嘆「友情回不去」惹熱議　驚爆與蕭亞軒擘面內幕

台灣女星楊謹華近日參加內地選秀節目《乘風破浪的姐姐5》（浪姐5），節目中她提到自己有一段「回不去的友情」，雖然沒有特別點名，但不少網民都猜測是天后蕭亞軒，掀起熱議。

在《浪姐5》中，楊謹華和其他隊友聊天時，談到對她來說最重要的就是友情，以前小時候她都會把友情放在第一順位，突然她感慨表示：「有很好的那個朋友，但因為我覺得人都會長大，而且你經歷很多事情，自己也會去想，有時候妳跟她不是在同一個起跑點的時候，就會覺得我想要成長、我想要改變。」

楊謹華有感而發的表示：「我們中間就發生了一些事情，但我覺得那些事情，會讓我們回不去，我其實真的有想要挽回，但很多東西都回不去了。」女星李嘉格則表示，會講出來應該還是有一些遺憾吧，楊謹華則回：「會有遺憾，但生活圈不一樣就不勉強，我非常希望她可以過得很好。」

事實上，過去楊謹華和天后蕭亞軒是演藝圈中知名的閨蜜組合，兩人當了16年好友，不過卻在2017年決裂，有傳當時蕭亞軒和前經理人反面沒有續約，怎料，之後楊謹華卻立即簽給對方，讓蕭亞軒感覺被背叛，蕭亞軒曾嘗試想要說服對方，但楊謹華心意已決，最終雙方友誼因此生變，兩人之後就很少聯絡，連社群媒體上也沒互動。