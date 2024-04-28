五月天損500萬賑災仍未夠　預告開騷：下一站！花蓮！

台灣天團五月天向來熱心公益，然而花蓮月初發生大地震後，當地尤其損傷慘重。先前五月天則捐出500萬新台幣（約156萬港元）賑災，今（28）日凌晨，五月天阿信再次送暖，在社交網預告：「下一站！花蓮！」

五月天昨（27）晚和蘇慧倫、丁噹、家家等歌手在內地泉州舉行演唱會，不扣除任何成本，收益將全數捐出，五月天自掏腰包加碼捐贈100萬人民幣（約108萬港元），總計募得873萬人民幣（約850萬港元），將用於水災救助，阿信發文表示：「謝謝大家共襄盛舉。」

此外，花蓮因強震導致房屋倒塌，不少危樓都需拆除重建，旅遊業也大受影響。阿信也在忙完泉州公益演唱會後，發文宣布：「我們Just Love It下一站，花蓮見！」為當地送暖，而確切演出形式將等唱片公司宣布。

超暖心舉動，讓不少在地人激動表示：「太感動了啦，花蓮人感謝有你，給近期的生活多了一個期待！」、「謝謝你們」、「花蓮見」、「超級暖，謝謝」、「我五迷我驕傲！歡迎來到搖滾區！」、「這是在這個月經歷過大大小小的地震後，感到暖心的一則消息」、「謝謝五月天，我們在花蓮快被地震嚇歪了」、「謝謝五月天，有你們真好。」