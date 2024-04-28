炎明熹露腰襲中環　被封暴風女神

歌手炎明熹（Gigi）近日推出新歌《還有一艘救生艙》，粉絲為她安排了巴士應援，今日（28日）Gigi現身中環參觀巴士，現場有近2百粉絲冒雨到場支持。

以露腰裝上陣的Gigi，甫到場即表示要大家下雨天出席感到不好意思：「我個Fan Club出咗個晴天Gigi，類似係晴天娃娃，因為我10次有8次出活動都落雨，佢哋叫我做暴風女神，真係好應驗，我會少啲接露天嘅工作，哈哈，講笑！我之前個演唱會有諗過喺西九嘅室外場搞，但諗到4月都係經常落雨，所以都係唔好博。」她又指試過在內地商演時遇上下大雨，就算撐遮也沒有用，最後她在沒有撐遮下獻唱，她有感氣氛還不錯，但就辛苦了觀眾。

另外，問她為何選擇星期天在外籍工人姐姐聚集的中環區打卡應援巴士，她笑言如果可以吸納他們做粉絲也不錯，又謂要跟他們打招呼，並隨即唱了幾句印尼歌，她解釋：「我以前有個印尼嘅工人姐姐照顧我，佢對我非常好，佢依家喺親戚家打工，我都想同佢合作。（合作唱歌？）佢唱歌好好聽，佢經常唱K，所以我記得佢唱嘅印尼歌，我要打開印尼巿場，好好加油。之前有個菲律賓影帝嚟香港，好多姐姐鍾意，我都要向佢學習。」

她透露前一晚剛由汕尾返港，前往乘高鐵途中，因暴雨而大塞車，趕到高鐵站發現班車延遲，最終凌晨2時多才回到家：「我真係未見過世面，今次見到有消防員用救生艇去整渠，我都想落車睇吓，我將來屋企都要自備救生艇，真係《還有一艘救生艙》，哈哈！」講到好友姚焯菲（Chantel）返港兩周後又離港，她坦言只在演唱會見到對方：「我喺後台有同佢傾偈，後來林智樂有問我一唔一齊同Chantel食飯，但我返咗鄕下，所以去唔到。」