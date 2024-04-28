張敬軒自爆想做馬主名都改定　COLLAR親歷花蓮地震被嚇驚

歌手張敬軒、女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、許軼（Day）、王家晴（Candy）及樂隊Pandora今日（28日）現身沙田馬場擔任表演嘉賓，獲大批粉絲入場支持，張敬軒分別獻唱了《騷靈情歌》、《青春告別式》及《青春常駐》，又向在場粉絲揮手打招呼，表示感覺有如在紅館開騷一樣。軒公受訪時指自己是第3次入場表演：「佢哋話凡係有投注嘅地方都好講『老黎』（好運），我都希望自己做一個『老黎』嘅開幕嘉賓。」談到曾撞樣騎師麥偉利，他笑言今日雖未能與對方碰面，但二人早已成為筆友，會間中傳訊息問侯對方，又指自己平日會小注怡情，雖然未必有時間鑽研賽績，但身邊朋友也會給他投注貼士，稱自己向來眼光不俗：「有時同啲世叔伯夾份投注都冇搭沉船，有斬獲嘅。」他笑言主要是娛樂一下，藉此與世叔伯們聯繫感情。他透露曾於騎術學校學習策騎，也有意思想成為馬主，更已替未來愛駒想好名字「軒軒有力」，但笑指要先養掂自己，又透露自己喜歡動物，人生目標是想開農場：「養唔同嘅動物，原來動物係鍾意聽歌，我試過喺騎術學校向佢哋唱《酷愛》，佢哋會行埋嚟聽，唔知係咪以為我求偶，哈哈！」

至於3位COLLAR成員就笑言會找機會向在場嘉賓問貼士碰碰運氣。談到團隊早前到台灣進行拍攝兼順道旅行，她們表示經歷了花蓮大地震後的餘震，人生首次經歷地震坦言被嚇驚，Day説：「同Winka（陳泳伽）出咗去食早餐，食食吓見到天花啲燈不停搖晃，嚇到我即刻匿入枱底，不過張枱好似好唔穩陣咁。」Ivy So則表示當時仍在酒店睡覺：「瞓瞓吓覺震醒咗，扎醒嗰下仲以為自己坐緊架貨車，搖得好勁，好似喺龍翔道行緊咁。」而正在考試的Candy就表示當時身在香港，知到台灣地震相當擔心，更即時發訊息慰問Ivy So，得知大家平安才放下心頭大石。她表示考試尚有一星期，不過已完成手上功課固心情輕鬆，笑言考完試會與家人外出吃飯放鬆：「考試期間都係留喺屋企自己煮。」問到有否瘦了？她笑言自己體重飄忽，故不敢評論。

另談到曾與Day傳緋聞的《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan），上月於網上發布「死亡預告」後企圖輕生，Day表示自己也不清楚細節，指事發後有慰問對方，獲對方回覆了一句「平安」後已沒有再聯絡。