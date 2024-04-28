黃淑蔓自爆失平衡跌倒　巴士碌落樓梯竟最擔心呢樣嘢

歌手梁釗峰與黃淑蔓（Feanna）等今日（28日）出席職業安全活動，釗峰表示作為歌手也要時刻注意職業安全，保護自己聽覺：「我哋綵排時都要戴耳機，有時如果調教唔啱頻率會Fet，會失聰㗎！所以我通常先擺近耳仔但唔會即刻塞入耳，問清楚搞掂晒先戴。」至於喜愛跑山運動的他，表示已報名參加挑戰賽，惟近日因暴雨連場，笑言自己很錫身，故不會亂到山練習，跟滿地青苔的山路搏鬥。談到工作，他透露近日主力閉關造歌，會不時跟監製溝通，更笑言試過將造好了的歌推倒重來，務求將作品造得更完美。

Feanna就表示平日綵排會很留意台上的設施，她説：「會睇得好仔細，尤其大型嘅舞台，會踩熟啲線位，唔想無啦啦喺台上仆親，哈哈！」她笑指自己行路向來「論盡」，經常失平衡跌倒：「試過中學時喺巴士碌落樓梯，當時着住校服裙，好在有打底褲冇走光。」

她表示近日正努力造個人新歌：「今次好唔同，會講大個女啲會講嘅嘢，講情情塌塌。」問她是否已想好MV男主角？她指想給予機會新人，新進男歌手或模特兒也想試，又指自己喜高大、有點惡及Man的壞男孩，問她是否想被對方管住？她笑謂：「唔得！要喺出面好惡但返到屋企好乖嘅，哈哈！」談到她早前憑《深房I am not alone》獲《第十一屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）》頒發「最佳微電影女主角」金獎，她表示暫未獲其他電影公司邀請拍電影，很希望挑戰恐怖片：「想做打喪屍嗰個。（性感演出？）我呢個年紀可以試更加多嘅嘢，性感嘅等我有多啲女人味先，可能10年後，哈哈！」