黃劍文預告下月開小型音樂會　《中年2》帶挈粉絲量大增

歌手黃劍文（Kimman）晚上（28日）現身灣仔，為佈道會獻唱新歌並分享自身經歷，他表示曾因母親離世自己過分傷心而萌起輕生之念，幸最後靠信仰重新振作：「自己曾經有過黑暗時期，覺得好無助同絕望，好在身邊有家人同朋友支持。」他表示因《中年好聲音2》而多了一班新粉絲的支持，粉絲的愛錫令他更感幸福，早前亦跟大家舉行了粉絲聚會：「係粉絲提議搞嘅，嗰日《中2》比賽完，我行出TVB門口成班粉絲衝埋嚟，又唱歌畀我聽，嗰刻我都喊咗，因為真係好感動，佢哋話要搞BBQ慶功，其實我係無參與搞，全部都係佢哋主動搞，就係嗰晚我見好好多新面孔。（有無感動到喊？）聽到佢哋唱《凡星》有感動嘅，但未至於喊，可能第一次已經喊咗，佢哋喺我音樂路上一直好支持我，係感動嘅。」

他希望能靜靜地跟粉絲交流，故預備下月中在咖啡廳舉行小型音樂會，而下月初會先到新加坡旅遊，笑指因兩年前已購買機票，但出發日期一改再改，若再不出發機票就會過期：「真係兩年冇飛過，想去休息一下先，同埋比賽期間又病，啱啱先好番，之前好似瞓極都唔夠，今次可以去叉足電。」