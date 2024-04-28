趙又廷自爆患1病「手廢了」　擔心愛女愈大愈似自己

內地型男黃曉明及趙又廷於綜藝節目《中餐廳7》內，以「一店雙檔」的雙店長PK模式經營，二人分別帶領許光漢、程瀟、林允及尹正等組員，飛抵匈牙利布達佩斯展開為期21天的中華美食之旅。

趙又廷自爆錄製期間經歷不少難忘的經驗，包括有次鍋子意外着火，他試圖協助滅火，一開始打算蓋上鍋蓋，不料鍋蓋太小無法完全密合，只好拿滅火器直接滅火，卻導致油花飛濺燙傷手，幸經休息後已無大礙。

原來除了黃曉明外，他跟其他藝人都是第一次合作，直言非常感激他們的幫忙，又打趣：「因為我的手廢了，所以很怕會被大家遣返！」原來疫情期間趙又廷曾留守酒店隔離，不時手洗衣服：「就特別傻，因為積累太多髒衣服，加上冰水又冬天，導致手部患有類風濕性關節炎。」由於獲得大家的體諒，所以他只負責前台的工作：「洗碗等會導致手發炎的事，大家都攬過去做，所以手傷沒有加劇。」

而節目訪談中，黃曉明與趙又廷大談「兒女經」，黃曉明指兒子像相比較像他，趙又廷亦指女兒與自己如「倒模」，暗示希望女兒會有如媽媽高圓圓漂亮的外表，黃曉明惟有安慰他，指孩子長大後外貌會有所變化。