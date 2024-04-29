【是日通勝】

農曆三月廿一

甲辰年 戊辰月 癸亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、32、21

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：感情關係現小風波，加強溝通可大步檻過。

金牛座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

雙子座：財運差，投資要有理性，意氣用事易中伏。

巨蟹座：得罪人應趕快道歉，對方消了氣便沒問題。

獅子座：行事高調冇好處，要學懂尊重別人的想法。

處女座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

天秤座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事易撞板。

天蠍座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

人馬座：保持笑容面對另一半，相信對方會更愛你。

山羊座：事業與愛情運皆下跌，多用橙色可幫到你。

水瓶座：事業運上升，獲正面建議，做事如虎添翼。

雙魚座：有能力洞悉潛在問題，事業發展將有突破。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）蛇 財運差

鼠：易有小病痛，要留意身體發出的警號。

牛：感情出現小風波，勿對伴侶冷言冷語。

虎：手頭上有些閒錢，多做善事不會蝕底。

兔：財運特別好，先前的投資終於有回報。

龍：相信自己的能力，可於事業大放異彩。

蛇：是日沖煞，財運差，有必要勒緊褲帶。

馬：冷戰傷感情，不要為面子而迴避溝通。

羊：工作不順，收入減少，需為兩餐操心。

猴：有人為你準備好了一切，要懂得感恩。

雞：是時候為人生設定目標，勿虛度光陰。

狗：時來運到，無論做甚麼都會獲得佳績。

豬：人緣佳，多與身邊人交流，易獲支持。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

知者知知，不知者白癡

人海茫茫，狼在兩旁，大千世界，毒蛇隱藏。

香港政府最近用水果「提子」來提醒大家慎防被騙。為甚麼坊間有那麼多層出不窮的騙局，多年來都不能除卻？

所謂「橋不怕舊，最緊要受」，騙徒好懂得捉心理，舊雖走，新又來，除非這種敗類主動收手，但因他們已習慣用這樣伎倆得到財富，所以你會在坊間見到某些人不停借用明星名人做勢來吸引信眾。

至於那些信眾好多時叫也叫不醒，因其思維已被對方綑綁了，年年奉獻，到頭來是奉獻者肥抑或受獻者肥？

這類人不用批八字，大部分不在運中，癡癡呆呆不能自拔，只能嘆一句：「共緣共孽吧！」講甚麼只會跟你辯駁，上文主題為「自省」，當一個人自以為是，甚麼都不是，神棍騙徒看準這一點，就可以讓自己財富滾滾來。

怎樣改運？先要放下自我執着，在風雨中，你可跟它拼嗎？人有人運，家有家運，地有地運，國有國運，有誰可告訴我，每年花萬元去買些物品來，就可以改變命運。其實從八字已看出，當你大運到，自然得心應手。