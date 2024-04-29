星玄｜天蠍女胡杏兒古裝造型夠風騷　網民大讚美艷過女主角

今日係4月29日農曆三月廿一，幸運星係天蠍座，獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。視后胡杏兒就係天蠍座，自同老公李乘德（Philip）喺2015年結婚之後，就育有3子，一家五口生活幸福美滿。杏兒近年轉戰北上密密搵真銀，雖然工作忙，但當一有時間就會陪老公同3個仔，而3月中係Philip嘅生日，杏兒作為太太當然花盡心思，為老公大搞生日Party，兩個人唔單止到天台餐廳慶祝，後面背景嘅大廈更掛上「HAPPY BIRTHDAY PHIL（李乘德生日快樂）」嘅LED裝飾燈，生日蛋糕上仲有煙花，二人站在蛋糕前甜蜜擁抱，場面相當浪漫，杏兒你咁識做，感情生活更是如魚得水。

杏兒最近又有新劇《惜花芷》於內地播放，飾演花家三夫人「夏金娥」嘅佢，唔單止妝容美艷，而且神態迷人，風情萬種，顏值絕不輸比任何一名女角，唔少網民均大讚杏兒夠風騷演技一流，比女主角更美。

至於是日最旺生肖係豬，人緣佳，多與身邊人交流，易獲支持。肖豬嘅陳柏宇（Jason）早前擔任著名音樂監製Edward Chan音樂會嘅其中一位表演嘉賓，但佢係演唱期，不慎跌低，單膝跪在階級上，然後慢慢調整起身，繼續唱歌，事後佢返到後台坐上輪椅送去醫院，經醫生診斷後，建議他先休息幾日，不過Jason希望能繼續支持Edward，所以第二日佢就堅持負傷，撐着拐杖上陣，Jason你咁為老友，難怪人緣咁好啦。