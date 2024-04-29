大師姐祖兒MV預告1秒驚艷　李幸倪新歌成3台冠軍

「實力唱將」李幸倪（Gin Lee）最新跳舞歌甫上架即成3台冠軍歌，為答謝粉絲支持，她特別公開MV花絮片，除了介紹好朋友「風先生」外，當偷啜珍珠奶茶時，更開心到狂揈巨胸，相當爆笑；而大師姐容祖兒亦釋出新歌MV預告片，被粉絲讚演技好成「一秒影后」。

英皇力捧歌手Gin Lee為慶祝今年第1首新歌《Diff.》火速成為新城、港台及903音樂流行榜的冠軍歌，日前在社交網派福利，上載MV鏡頭後的拍攝花絮片。穿上緊身露腰舞衣的她，身材玲瓏浮凸，相當吸睛，見她正式埋位前不斷練舞，之後站在射燈前拍攝，由於暗黑中的強光特別刺眼，她忍不住問工作人員：「你對眼會唔會盲架？長期咁望住，工傷呀，返去大家都散光加深。」

風扇都玩一餐

鏡頭一轉，她站在大風扇前，被吹到長髮飄飄的她狀甚正經地說：「同你哋介紹我嘅Best friend，佢姓風、名叫扇。」相當幽默！而另一段片中所見，她匿埋一邊，鬼鬼祟祟狂啜容易致肥的珍珠奶茶，有工作人員疑似出言阻止：「我哋未拍完喎？」但她似乎無意放下「邪惡飲品」，還揈住胸辯稱：「獎勵自己就嚟拍完，我哋要抱住希望，就會成真㗎啦！」令工作人員都「無符」。

另外，其師姐容祖兒亦在社交網預告今日推出新歌《九秒九》，在18秒的預告片中，見戴上婚戒的她急忙接電話，之後一臉驚訝似遇突發事，雖她只「露面」一秒鏡頭，但網民已大讚其表情到位，更指：「我已feel到你演技大爆發。」期待完整的MV故事。