邱鋒澤賣大包拋5卡戒指落台　陳零九專注賣腐唔講緋聞

台灣歌手邱鋒澤與陳零九組成的九澤CP一連兩晚在九展開騷，昨晚（28日）圓滿結束。兩人在台上又跳又唱，並大晒廣東話，鋒澤指每次來港都學到新的粵語，隨即以廣東話講出「得意」、「飲杯」及「羽毛球」，又問大家想一想可以教他甚麼詞語，有粉絲舉起寫上「收皮」等於「閉嘴」的紙牌，他秒學：「收皮同收嗲都係一樣意思。」零九活學活用，對鋒澤說：「收皮啦你！」而當晚請來台灣創作女歌手孫盛希擔任嘉賓，韓文了得的她即場教九澤CP用韓文講「可以跟我交往嗎」及「希望不要分開」。

鋒澤稱去年以組合五堅情及個人身份來港開騷，今次則以九澤CP身份開騷，感覺很圓滿。而昨日適逢是他入行10周年，大會安排了蛋糕給他，他感謝所有粉絲：「十周年意義非常大，好像一轉眼就過，但也是一個新開始，希望未來20年、30年再唱歌給大家。」他又對着蛋糕許願：「希望所有人平安健康快樂，未來日子以歌聲陪大家，創作更多好歌，以及在香港辦演唱會。」他指時間過得快，是因為有歌迷及好拍檔，自覺很幸運及圓滿：「音樂初衷是快樂，希望將正能量發放給大家，有人跟我一齊往前衝非常幸福及開心。」另外，兩人大派福利，將身上的戒指及手套拋到台下送歌迷，又抽了兩位觀眾上台，唱歌給她們聽，最後更一齊比心合照。

兩人受訪時大讚香港歌迷熱情，很好玩，尖叫聲震耳欲聾，問到他們下站是否想在紅館開騷？鋒澤坦言：「工作人員一直有幫我們申請，但沒有檔期，很難，要看緣分，我們無論以五堅情或是九澤CP的形式都可以，因為紅館是一個很大的舞台，希望有機會登上。」他們透露此行共逗留4天，由於時間緊迫，未有機會跟香港好友例如呂爵安見面，問到是否會到中環消遣？零九說：「去完慶功，再看一下有沒有體力，因為開了兩場演唱會蠻累。」

講到他們在演唱會上脫下身上飾品送觀眾，鋒澤開玩笑說送了5卡戒指，零九解釋：「這個環節不是之前準備，而是第一晚我的臂飾掉到地上，所以我索性送給觀眾，但第一場送了，第二場不送就很怪，所以又送了。」談及今年是鋒澤入行10周年，他感謝粉絲為他準備蛋糕以及在咖啡店安排展覽，可惜自己未能親身打卡，只能從社交網轉發相關相片分享，問到10年間最難忘時刻？他表示今晚最難忘，又謂稍後回台灣會舉行10周年紀念騷，亦推出了10周年紀念歌曲《Seasons》。

此外，零九去年宣布跟拍拖10年的網紅女友分手，講到今年是分手一周年，他笑說：「這個不用慶祝，現時專注工作，我剛轉了新公司，這3年都會專心工作。」提到之前被指跟吳宗憲力捧的樂壇新人Miusa過夜，問到緋聞熟真熟假，他直言：「是真的我也會說假。」又指自己跟鋒澤就是真的，問他是否3年內不拍拖？他說：「不敢說得這麼實，順其自然，緣分到我也不排斥。」