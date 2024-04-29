晨間空腹有氧運動　減脂效率事半功倍

相信很多人都認為做運動前最好先吃小量食物，避免空腹狀態下運動，但其實英國有研究顯示，在早餐前進行有氧運動，脂肪燃燒量會比進餐後運動的人多出一倍，亦能顯著改善血液循環，讓整個人的氣色和精神都變好，想減重的人士不妨挑戰自己，提早起床進行運動訓練。

空腹有氧運動，意指6至8小時以上沒有進食的狀態下，進行有氧運動。原理是經過一整晚的空腹，身體含糖量和胰島素較低，早上運動時體脂會成為主要的能量供給，也會更容易分解，達致更佳的燃脂效果。相對於進食後運動的情況比較，空腹有氧運動能額外燃燒20%的脂肪，同時也能幫助提升肌耐力。不過進行空腹運動也有一定的條件，首先運動前攝取充足水分，避免脫水；運動後也不要立即進食，最好更20至30分鐘再適量補充均衡營養，能避免肌肉流失之外，也能提升身體代謝率，防止囤積脂肪。

早上建議進行中低強度的空腹有氧運動，持續20至30分鐘，每週進行2至3次，平均心率保持在110至130之間，如果沒有運動習慣的人士，可以分次進行，例如每次進行10分鐘運動，總共累計30分鐘便可。選擇的空腹運動可以有開合跳，能有助鍛煉全身肌肉，促進血液循環，改善心肺功能和增加肌肉率。另外也可以跳繩，由於跳繩需要短時間內快速彈跳，更能有效訓練全身肌群部位，有研究顯示每跳10分鐘，就能燃燒200卡。