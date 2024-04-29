邊鬧邊睇！《淚之女王》結局收視破《迫降》登史上No.1

韓星金秀賢與金智媛合演的tvN韓劇《淚之女王》，由啟播以來，收視雖然屢創新高，但劇情進入後半段卻愈來愈老土，更集齊「絕症」、「失憶」及「撞車」3大韓劇老土橋段，讓大批劇迷不禁狂踩以為自己是在觀看14年前的韓劇，但全靠「雙金」的演技、顏值及「CP感」支持而繼續追看。

劇迷一邊鬧一邊捧場，刺激昨晚（28日）大結局收視由上集21.05%狂飆至24.9%，終於超越了型男玄彬與孫藝珍於2019年合作神劇《愛的迫降》錄得的21.7%結局收視，登上tvN史上最高收視韓劇No.1。

昨晚《淚》劇大結局，患腦腫瘤動手術後失憶的金智媛原本相約金秀賢見面，男方卻突然被車撞傷。他隨後不理傷勢，離開急症室趕往尋找被朴成勛綁架的金智媛，見到朴成勛用槍指向女方之際，他即上演「英雄救美」為對方擋子彈，之後朴成勛被執法人員亂槍掃射身亡。結尾中，「雙金」帶着孩子到當初蜜月的階梯，但鏡頭一轉便跳至2074年，50年後，滿頭白髮的金秀賢帶着薰衣草到女方墳墓獻花，意味女方早一步離世。

網民對結局非常不滿，紛紛留言鬧爆：「誰想看這樣的結局？編劇不如封筆吧！」、「這種結局真的大可不必！直接拍吻戲Happy Ending不行嗎？」、「有這麼好的演員，卻拍出這種虎頭蛇尾的劇集，真的很難相信是出自《迫降》及《來自星星的你》同一編劇！」

另外，金秀賢為《淚》劇相隔10年再獻唱的OST《求婚》，於大結局中首度披露後，將於今日（29日）推出，而「雙金」早前提出收視公約，若收視超越《迫降》，便會向觀眾展示甜蜜互動。