20億美元MIGALOO M5　未來「潛」力窺秘

海洋深處被稱為「Hadal Zone」，據說是以希臘神話中的冥王來命名，隱含地獄的意思，聽起來有點恐怖，卻有不少探險家希望揭開其神秘面紗。話說回來，深海一直是人們希望征服的領域，而為了實現夢想，民用潛艇亦與時並進，像今次介紹的「MIGALOO M5」，更號稱為全球第一艘超級潛艇。

巨鯨化身

由奧地利設計工作室MIGALOO推出的概念游艇「MIGALOO M5」，既是一艘潛艇，又給用家帶來超級遊艇才可享受的奢華體驗，被譽為「遊艇的未來」，估計造價將高達20億美元！

從外觀說起，「MIGALOO M5」的設計靈感源自澳洲東岸發現的白化座頭鯨，長達165米的船身，呈奶白色，滑溜的表面帶有瓷器似的光澤，從高處望去，猶如一頭躍出海面的巨鯨。由於船體為封閉式構造，無論水上、水下都能破浪前行。

設施豪華

作為一艘超級潛艇，「MIGALOO M5」可容納20位乘客和40位船員，內部設施更是應有盡有，包括餐廳、酒窖、影院、泳池、按摩浴缸、水下觀察室等等。當它在水面航行時，白色頂部可作為露天甲板，兩側舷牆與船尾的海灘俱樂部更可向外展開，增加活動空間。從預想圖所見，室內布置亦很講究，加入雲石、金飾、皮革等元素，貴氣逼人！

性能方面，「MIGALOO M5」為雙殼結構，安全性高，最大潛水深度達250米，並可於水下停留4星期；它又配備先進柴電推進系統，水上巡航速度為20節，水下則為12節，航程可達15,000公里。