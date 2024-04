皮雅斯邦女郎逐個數　有位愈撈愈掂最後仲攞埋奧斯卡

來年是愛爾蘭男星皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)主演的首部「占士邦」電影《新鐵金剛之金眼睛》(GoldenEye)上映30周年的紀念日子,回顧他主演的4部「邦」片中,出現了不少突出的「邦女郎」,其中一位後來愈來愈紅,最後更成為《奧斯卡》金像影后!

【皮雅斯第一代「邦女郎」】

來自荷蘭的女演員花姬贊臣(Famke Janssen)被睇中在《金眼睛》飾演俄羅斯反派Xenia Onatopp,由於她的角色是一名殺手的關係,身型高大的花姬有機會大顯身手,並令她成功上位!做完「邦女郎」之後,她於多部大片包括超級英雄電影《變種特攻》(X-Men)中擔任要角「靈鳥」(Jean Grey)。

其實除了花姬之外,片中亦有另一位「邦女郎」來自波蘭的Izabella Scorupco,只可惜紅戲唔紅人,《金》未能令好大紅大紫!

【皮雅斯第二代「邦女郎」】

到了皮雅斯第2部「邦片」-《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies)繼續以「雙旦」兩位「邦女郎」掛師。除了有美國女星泰莉夏卓爾(Teri Hatcher)飾演的角色負責與「占士邦」談情說愛之外,亦有楊紫瓊飾演與他「並肩作戰」的另一「邦女郎」角色。後來皮雅斯於一訪問中自爆與泰莉合作得不愉快,有指她經常遲大到令「全世界」苦等。往後泰莉就憑劇集《靚太唔易做》(Desperate Housewives)而走紅。

相反,皮雅斯就與另一「邦女郎」楊紫瓊合作愉快。她於片中飾演來自中國的調查員林慧上校,她憑住「超凡的身手」而令一眾外國影迷大開眼戒並搶走「占士邦」不少風頭。結果,楊紫瓊憑影片而成功打入國際,先後於多部荷里活電影演出,其中去年她就憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)而勇奪《奧斯卡》最佳女主角,為華人演員創造歷史!

【皮雅斯第三代「邦女郎」】

皮雅斯於1999年主演的第3部「邦片」《新鐵金剛之黑日危機》(The World Is Not Enough)中邀請到兩位當紅女星任「邦女郎」,分別就是飾演「奸」的蘇菲瑪素(Sophie Marceau)和「忠」的丹妮絲李察士(Denise Richards)。後者純粹是典型「邦女郎」花瓶角色,而法國女星蘇菲就演活片中「蛇蠍美人」的角色,她色誘皮雅斯的一幕成為「邦片」的經典場面。蘇菲更因而獲英國《Empire頒獎禮》最佳女主角提名。

【皮雅斯第四代「邦女郎」】

皮雅斯最後一部占士邦電影是2002年的《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day),片中重金禮聘獲奧斯卡金像影后不久的荷里活巨星荷爾芭莉(Halle Berry)擔任其中之一的「邦女郎」。她於片中佔戲甚多,其中她以比堅尼泳衣上陣向首集「邦片」《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No)首任「邦女郎」烏蘇拉安德絲(Ursula Andress)致敬。

至於Rosamund Pike,她成功憑片中角色「入屋」,拍罷《不》之後演出過多部電影,其中2015年更憑電影《失蹤罪》(Gone Girl)獲《奧斯卡》影后提名,證明她是有實力!她除了於美國受歡迎之外,原來在中國亦同樣受愛戴,她因為受另一半Robie Uniacke影響而熱愛中國文化,不單兩子學得一口流利普通話,她自己亦有學習中文,另一半更為她取了官方中文名字「裴淳華」,因而內地傳媒往後都以這名字來稱呼她。

【終極彩蛋—最強「邦女郎」】

在《不日殺機》中除了有以上兩位「邦女郎」,還有另一名巨星客串,她就是美國流行音樂女王麥當娜(Madonna)!她除了為影片創作兼主唱主題曲《Die Another Day》之外,亦客串片中一個劍擊導師角色Verity,雖然出場兩分鐘不夠,但就已足令娜姐勇奪《金草莓獎》最差女配角。