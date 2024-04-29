MIRROR出發新加坡鏡粉得幾個　姜濤鬆口氣安全至上

人氣男團MIRROR今日（29日）啟程前往新加坡，為稍後舉行的巡迴演唱會作準備，12子今早約9時分別乘七人車抵達機場貴賓室入口，不過因早前發生粉絲爭位起爭執事件，機管局決定不設粉絲區給粉絲送行，故今次罕有未有大批粉絲，只見得「小貓三四隻」粉絲在遠處眺望偶像。

談到今次罕有地未有粉絲送行，姜濤坦言最重要大家安全：「之前大家通宵排我哋都好心痛。（以後都咁安排？）我哋尊重大會安排，我哋任何公開活動都希望Fans之間保護自己身體，對大家安全就係最好安排。（尋晚波友同你慶祝好感動？）Ok呀，由細到大都慣咗咁樣過生日，好開心，多謝所有祝我生日快樂嘅人。」他表示未知明天有何慶生安排，笑言希望可吃到美食，又指不怕再有成員放他黑圖上社交網，因大家也有存貨在手。

問到媽咪會否一起到新加坡和他慶生？他指媽咪近來比較累，故等他回港再慶祝，又稱提媽咪明天不要落街以避開粉絲人潮，但笑言不能控制她，問到今年生日不在港，未能跟粉絲一起慶祝會可惜？他説：「唔會嘅，生日最緊要自己同大家開心，我不嬲冇乜所謂。（生日願望？）世界和平。」

問到身旁Ian會否寫歌送給姜濤當作生日禮物？他説：「冇咩表示，寫歌就睇吓點先，我自己都好少慶祝生日。」他表示完成今次巡唱後應該會預備個人騷的記招，提到有傳他會開5場，他說：「希望啦，今次好在係場地允許先可以咁做，以往我哋都知場地緊張，當然希望可以開多啲場次，睇吓啲飛去成點。」他表示開騷前應該仍有新作推出，談到若開足5場便會可破其他成員場次紀錄，他坦言不能以此作比較，因場地未必能每次配合：「大家太常將我哋擺埋一齊比較，點解一個開幾多場就要睇吓我開幾多場，其實首先大家唔係一個競爭，就算競爭都唔係喺呢啲數字上競爭，大家係隊友應該係良性競爭，音樂上或其他作品上我哋互相提點，呢樣先係隊友要嘅嘢。」

盧瀚霆（Anson Lo）跟李駿傑（Jeremy）一同抵達，Anson Lo手持咖啡提神，問他今天未粉絲送機會否失望？他說：「相信大家明白今次安排。（覺得安排好嗎？）都係聽從大會安排。（冇Fans到場唔習慣？）嚟到嗰陣我哋都嘩一聲，第一次呢個咁嘅環境。（嚟之前冇預料到？）前一晚公司有講。（係一次性定以後都咁安排？）唔係好清楚。」問到明天會否替姜濤慶生？他表示要視乎到行程，但一定會在一起。身旁Jeremy則表示明天有工作，但詳情未知，他表示想看看新加坡地標魚尾獅噴泉，及天台放有一隻船的濱海灣金沙。

另問到Anson Lo有否留意姜濤曾於直播談到與他曾不了解，但現時是好友？Anson Lo說：「我哋12個互相之間意見唔一定100%啱嘅時候，我同Jeremy都會鬧交，但講完就冇事，隊內好平常嘅事。（同姜濤係好好朋友？）Of course！梗係啦！」提到5月頭他有活動，有粉絲一早已排隊，Anson Lo坦言希望大家要注意安全：「知道每次活動大家都想嚟見下我哋支持，大家都係出於愛先會咁辛苦排隊，希望大家注意安全，開開心心，唔好受傷。」談到他一連幾日做Gym操弗，他表示美加巡唱時少做運動，想趁最後幾場演唱會泵脹自己，不過笑言每場已太暴露，故應該不會除衫。

柳應廷（Jer）跟陳瑞輝（Frankie）雙雙到埗，Jer表示有聽過因安全問題耐取消了粉絲送行安排，他表示大家仍可於稍後的其他活動見到他們：「我知道粉絲喺度等我哋係想見到我哋，特別我哋去咗Tour佢哋會掛住我哋，我哋都希望之後多啲活動、音樂會之類，可以見到多啲大家。」他表示自己是首次到新加坡，笑言未做資料蒐集，不過但凡好吃的東西也想試，問到身旁曾去過當地工作的Frankie，會否帶Jer食好西？他表示要視乎到時行程，若有時間也想吃當地海鮮。

問到現時狀態？Jer笑言狀態Ok，更摸摸自己胸口説：「你見唔到到我嘅身形幾咁窈窕咩？」記者讚隔住衣服也看到他的腹肌時，他即打趣説：「你識啲嘢！」又笑言要挑戰「大表波」Stanley 於後台狂做運動，又表示明天會請姜濤食飯切蛋糕慶生。