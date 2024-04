姜麗文「瞞婚」收唔埋心形胸　秦沛笑到見牙唔見眼

資深演員秦沛愛女姜麗文(Lesley)與圈外男友柏豪原定於2020年舉行婚禮,但因疫情令計劃中止,當大家都以為佢至今尚未正式出嫁之時,原來佢已經偷偷「瞞婚」一個月,今日(29日)晒出大批婚禮靚相,同大家宣布喜訊!

Lesley向東網透露,其實佢同老公之前已經簽咗字,但係一直未舉行婚禮同斟茶儀式,如今如願以償同屋企人搞咗一個細party,三月時已經喺香港搞咗個小型婚禮,只係「family only」,20幾人一齊低調行禮:「好感動呀,等咗咁耐先斟到茶,大家都覺得終於都做到呢個儀式啦,so it's really really nice!我喊都係因為斟茶畀阿爸,同埋佢(老公)阿爸阿媽,因為大家都等咗咁耐,終於都嚟到嗰一刻就好感動。」Lesley被東網問到係咪準備生BB時?佢就回應:「順其自然!我會繼續工作呀,太愛工作啦,唔會停!」

相中見老竇秦沛極開心,一頭白髮嘅佢笑到見牙唔見眼,眼瞇瞇咁接過一對新人嘅敬茶,秦沛望住阿女着婚紗嘅靚樣,眼中更係流露無限父愛。至於Lesley一身谷胸Low cut婚紗亦非常性感,大露心形胸及玉背,優雅又夠索。而四叔姜大衛一家人亦齊齊出席。