姜麗文「瞞婚」收唔埋心形胸　秦沛笑到見牙唔見眼

資深演員秦沛愛女姜麗文（Lesley）與圈外男友柏豪原定於2020年舉行婚禮，但因疫情令計劃中止，當大家都以為佢至今尚未正式出嫁之時，原來佢已經偷偷「瞞婚」一個月，今日（29日）晒出大批婚禮靚相，同大家宣布喜訊！

Lesley向東網透露，其實佢同老公之前已經簽咗字，但係一直未舉行婚禮同斟茶儀式，如今如願以償同屋企人搞咗一個細party，三月時已經喺香港搞咗個小型婚禮，只係「family only」，20幾人一齊低調行禮：「好感動呀，等咗咁耐先斟到茶，大家都覺得終於都做到呢個儀式啦，so it's really really nice！我喊都係因為斟茶畀阿爸，同埋佢（老公）阿爸阿媽，因為大家都等咗咁耐，終於都嚟到嗰一刻就好感動。」Lesley被東網問到係咪準備生BB時？佢就回應：「順其自然！我會繼續工作呀，太愛工作啦，唔會停！」

相中見老竇秦沛極開心，一頭白髮嘅佢笑到見牙唔見眼，眼瞇瞇咁接過一對新人嘅敬茶，秦沛望住阿女着婚紗嘅靚樣，眼中更係流露無限父愛。至於Lesley一身谷胸Low cut婚紗亦非常性感，大露心形胸及玉背，優雅又夠索。而四叔姜大衛一家人亦齊齊出席。