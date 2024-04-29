星馬泰越菜夠開胃　齊齊大啖食

近日香港連場暴雨，潮濕環境令人周身唔舒服，這個時候，最想來點惹味開胃的東南亞菜式。新日除了新推的辛香泰越菜式，還有星馬的海鮮滋味，再加上地道的越式食店開幕，咁多選擇，相信更容易令人胃口大開。

地道越南法包

去越南，必吃餡料十足的越式法包，近日在灣仔開設的越南法包小店，主理人和主廚都來自越南南部，店內食材大多從當地運送，店主更專程在胡志明市的法包店學整包子，希望打造美味的成品。法句的配搭多樣化，招牌的特別口味，內有4款雜錦堪式扎肉、越式叉燒、豬肉鬆，配肝醬、蛋黃醬和各種蔬菜，分量十足。燒雞口味有燒雞腿、雞肉鬆、雞肝醬配蔬菜，為素食人士而設的豆腐口味，選用本地豆腐配自家製蘑菇醬。其他有春卷撈檬、醃豬肉串撈檬和燒雞撈檬等，飯後來杯越南咖啡，正！

泰式盛宴

泰國每年都會舉行潑水節，讓大家盡情玩樂。位於尖沙咀、金鐘和沙田的3間泰國餐廳以此作靈感，於即日至5月31日推出潑水節海王手工菜，由泰國宮廷御膳變奏的蟹肉海鮮脆米泡飯鍋配冬蔭功，有珍寶蟹肉、魚木竹竹、炸蝦仁和魷魚，惹味酸爽。泰式脆魚鬆以新鮮鱸魚製作，配青杧沙律和泰式魚露汁，香辣鹹鮮。椰香豚肉西米丸子結合泰國皇室點心綽夢和民間地道小食西米肉丸而成，鹹甜交織，各有特色。

客席越南大廚

想吃地道風味都唔難，尖沙咀海旁五星級酒店自助餐廳於即日至7月31日逢星期一至五，請來越南酒店行政總廚Huan Tran來作客席廚師，為客人烹調地道越南菜。富南北和中越風味的菜式會輸流登場，包括加入自製魚餅和蝦餅等的特色湯米粉，配焦脆燒豬腩和炭燒雞肉等的越式三文治，以及烤肉丸米粉和胡志明市越南春卷等多款菜式，配越南冰咖啡、椰子咖啡或甘蔗汁享用，最是暢快。此外，酒店扒房推出「從產地到餐桌的真滋味：品味精湛牛扒廚藝」套餐，菜式有帝王蟹沙律配魚子醬、香煎扇貝作頭盤，主菜有西班牙Cazurra Farm乾式熟成牛柳、韓牛西冷1++及澳洲Mayura Farm M9+平鐵牛扒，味道和質感都有不同風味，客人可升級點選5款葡萄酒配搭，甜點是70%煙熏朱古力心太軟，同樣令人回味。

星馬海鮮

惹味的海鮮菜式，最是吸引。於尖沙咀及中環有分店的新派星馬菜餐廳近日推出一系列海鮮美饌，芙蓉燒蟹選用大肉蟹慢火焗再燒香，配橙汁、花奶和辣椒等調配的醬汁，啖啖肉好美味。流沙牛油蟹經改良後，再配鹹蛋黃、車打芝士和花奶等混合醬汁，微辛幼滑。其他有百香果沙律蝦球、辣味乾煎花竹蝦、菜香肉碎豆腐和吉隆坡福建麵等菜式。同時間，兩間店子逢星期一至五會推出4人份的午市套餐，包括藥膳肉骨茶、亞參咖喱海斑塊配印度薄餅、娘惹秋葵和正宗海南麻雞配油雞飯。中環分店於下午3時至8時設有歡樂時光優惠，並同時配搭特色小食如鹹蛋炸魚皮和蝦棗等，隨時可輕鬆一番。

超值之選

想吃得抵，有時要諗過度過。銅鑼灣泰日餐廳為客人提供性價比高的泰國料理和日本A5和牛放題，餐廳近日推出親民午市套餐，讓客人一次過享用超過30款泰日美食，包括越式春卷撈檬、香茅豬扒飯和醬漬油甘魚丼等。新出的泰越麵加泰式串燒75分鐘放題，可從10款主食中揀1款，再加75分鐘任食20款串燒，配1杯特調飲品或啤酒，當中有A5和牛生牛肉湯河、香茅豬頸肉湯河和自家手打蝦餅湯可等選擇，串燒有嫩雞肝、七里香、爆汁雞心等。泰式串燒120分鐘放題有冬蔭功湯壺、泰式小食拼盤、椰皇壺漬和牛肋條、香辣肉碎炒A5和牛等。現時惠顧放即送自家製甜品如泰式椰果凍，惠顧4位以上放題套餐，送喜馬拉雅鹽A4和牛肉眼扒。享用放題後可加購啤或果酒塔，即可享加鐘1小時任玩派對遊戲優惠，最是好玩。

水上市場風味

去泰國，必走一趟水上市場大吃大喝，荃灣水上市場主題餐廳近日推出夏日系列，包括有20cm郎薩招火山骨、泰椰乳杧果刨冰船和蟹肉魚子醬脆筒沙律等，全新主食有和牛泰式炒河、泰北咖喱雞腿金麵、蝦頭油大蝦炒金邊粉及脆香伊比利亞豬腩肉飯等。由即日至5月31日逢星期一至四，堂食客人出示已追蹤餐廳的畫面，可通知店員享用免費雪糕優惠，數量有限，送完即止。於午市享用餐點，出示全日制學生證或樂悠卡，每張證件可享折扣優惠。