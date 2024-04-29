汪小菲賣7千萬北京愛巢裝修全曝光　大S私物通屋亂放

台灣女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚風波鬧得滿城風雨，日前傳出汪小菲將過去和大S充滿回憶的北京愛巢出售，賣房網站上，可以全景看到屋內細節，不過裏面包含大S高跟鞋等超多雜物都沒有收起來，讓網友驚訝表示：「難怪T恤那麼皺！」

網紅「德州媽媽」在社交網分享賣房網站上汪小菲的北京豪宅資訊，4室2廳格局，共212坪，樓齡16年，開價6,600萬人民幣（約7,200萬港元），直言屋內裝潢、擺設：「非常有趣！因為他基本上都沒收！也就是說裏面的一切都是汪小菲和大S的用品。是真正的在參觀他家！他們看甚麼書、穿甚麼衣服、飲甚麼酒、家中擺設、廚具...等等都看得到，大S的衣帽間還放着一堆高跟鞋和衣服。」

德州媽媽驚訝表示：「老實說我覺得這件事滿驚人的，他不收拾的程度比我們看過的很多open house還誇張，浴室枱面、角落的雜物、各處的瓶瓶罐罐，明明可以請助理收，不知道為甚麼不整理一下。」雖然這樣才能罕見地窺探明星家中的真實樣貌，仔細zoom in還可以找出美容大王的真實美容用品。

此外，這間豪宅的裝潢也讓不少網友直呼很「土豪風」，德州媽媽也點出：「汪小菲這間豪宅的品味跟我非常不同，他有很多...有特色的椅子」，照片中可以看到各式各樣不同風格的椅子。中世紀風格的樹枝椅子，讓網友笑稱：「請把它還給權力遊戲XD」，又或是很前衞的在椅背上有一顆巨大人眼的椅子，讓網友驚訝表示有被嚇到，不少人認為或許每件家具單看都很好看，但放在一起看起來就很雜亂，很不搭。

貼文曝光後，網友紛紛湧入朝聖明星豪宅，網友直言：「錢買不到品味」、「完全展現暴發戶土豪風格」、「太有趣了！汪好懶散難怪有那件T-shirt」、「難怪T恤那麼皺」、「大開眼界」、「整個就一股老子有錢的感覺」、「生活感很重」、「好特殊的品味，但也不意外啦」、「不知道為甚麼看了很燥」、「難怪大S不愛住那」、「買房兼送前主人用品？！」、「品味真的是一種涵養。」

此外，德州媽媽也提到汪小菲又在北京買了一個新房，甚至請到知名設計師劉道華設計，她直言：「我猜會有品味很多，翰林書院就是劉道華操刀改建，非常漂亮，是侘寂奢華的中式風格，如果汪小菲之後有公布我再跟大家分享。」