挑機LOONG 9？Edan現身回應　Stanley：亂咁講嘢！

男團MIRROR今日（29日）啟程前往新加坡，為稍後舉行的巡迴演唱會作準備，呂爵安（Edan）與邱士縉（Stanley）一同到達機場，問二人會否不習慣沒粉絲尖叫聲？Edan笑言：「習慣，喺屋企都冇尖叫聲，咩都習慣，平時都見到大家，下次再同大家見面，咁遠嚟送機都辛苦，根本見唔到啲乜嘢，冇咩交流，收到晒大家心意。」談到新加坡天氣炎熱，Stanley笑言強健肌肉還在，打算於當地赤裸上身：「爛船都有三分釘！」身旁Edan即乘機抽水摸Stanley驗證。他表示自演唱會改了Rundown後，不用露臂的他已很久沒操肌，近日復操即肌肉痛。問他帶妹妹「小如豬」跟肥仔跳舞？他表示要增進舞技：「大家都讚阿妹跳得好有天分。（網民戥你擔心妹妹？）冇擔心佢，佢好乖話冇乜男仔追，因為個個驚咗我，我阻嚇性幾大，各位男仔小心啲。（妹妹拍拖係咪要畀男友你過目？）想像唔到，佢都咁大個，都正常，開心最緊要。」他指妹妹到Stanley的健身室做Gym減肥，問妹妹是否出道？他坦言應該不會：「佢怕醜又讀緊書，如佢有興趣我都會支持，但要讀完書先，我成日都撩佢一齊唱歌拍片，以前佢唔肯，依家佢貪靚又瘦咗少少，好似畀我打動咗，未來有機會可以一齊玩，同阿妹一齊做啲嘢都開心。」提到他被質疑在社交網留言向男團LOONG 9「挑機」？他即澄清說：「絕對唔係！講吓笑，大家唔好咁認真。（LOONG 9簽名會取消咗。）唔關我事。」Stanley即對他說：「亂咁講嘢。」

江𤒹生（AK）與邱傲然（Tiger）一同現身，提到今日罕有未有粉絲送行，AK打趣説：「朝頭早係少啲人嘅。」表示最重要是不要影響到任何工作人員。談到他稍後舉行個人演唱會記者會，他表示會跟Ian一起舉行，對於有傳他會開兩場？他說：「唔知呀，等公司發落啦。（開始準備騷？）有開始傾緊Rundown，演唱會以唱歌為主，都希望有多啲唔同元素。」談到Tiger早前於外國傳媒訪問中，當問到哪位成員是單身時他未有舉手惹來猜測，他表示私人事不作回應，希望保留空間。

至於楊樂文（Lokman）被問到現場一片寧靜沒有粉絲一事，他扮不知情回望粉絲區，並反問記者為何沒有粉絲送行及何時開始新安排？他直言對此安排覺得有好有壞：「好嘅係佢哋唔使咁辛苦山長水遠嚟送機，壞嘅係佢哋冇得見我哋。（咁安排安全啲？）係，其實唔需要咁辛苦，睇騷起碼有得坐。（新加坡好熱！）咩辛苦未捱過。」一起同場的王智德（Alton）則表示今次行程日數比之前少，加上天氣炎熱不用帶太多衫，執行李時間快得多亦更容易。