大仔海外升學自己搵學校　張繼聰放手：唔好死就得

藝人張繼聰今日（29日）現身荃灣，以大使身份出席籃球推廣活動，喜愛打籃球的他，笑言以往他打比賽受傷，老婆謝安琪被（Kay）激嬲至想丟掉他全部球鞋的事大家耳熟能詳，全都是十多年前的事，現時已沒有組隊參賽，不過會與大仔在家中切磋球技：「買咗個籃球框，成日同佢一打一，係幾好嘅父子活動。（夠個仔打？）多數我贏，我哋屋企未有一個籃球場咁大，唔係咁多跑動咁梗係我好啲，佢輸咗畀我好唔忿氣，趁我唔喺度就會自己苦練。」他指17歲大仔自小已看他打籃球，至近年才愛上籃球運動，又指跟子女運動作溝通比坐定定講經更有效：「運動可以以訓練品德，刻苦練習一定有進步，好公平冇捷徑，將來出嚟做嘢會明好多嘢一分耕耘一分收穫。」雖然仔仔通常輸多贏少，但阿聰絕不會放水讓他，指仔仔會跟他表示會感覺挫敗，但亦發覺自己球技進步了，回到學校打贏同學，故相當高興。

他表示仔仔18歲將會到海外升學：「之前澳洲睇過學校，其實好多都係佢自己搵，會Keep住Update我，英國、美國、澳洲都有。」他表示要再跟仔仔慢慢商量，因到時是他隻身到海外升學，故要包括考慮當地的生活環境或氣氛是否適合。提到Kay坦言不捨，阿聰指作為父親也會不捨，但亦希望仔仔藉此學識自立。笑問他是否游説細女不要到海外升學，留在自己身邊？他笑指是太太刻意塑造他這個形象：「阿女依家先7歲，而且爸爸對女總係多份擔心，好似阿仔會同朋友出去玩，佢會同我講當中有人飲酒甚至食煙，我同佢講男仔可以乜嘢都試，唔好死就得！我話食煙唔會即刻死，但都會死，有啲嘢試咗就會即刻死，我叫佢自己諗。」他指不會阻止仔仔試任何事，但會先講解，但坦言對囡囡是多一份驚恐，因此更珍惜目前的相處：「我會去追仔女嘅節奏，但都係開心嘅。」