容祖兒MV挑戰一鏡到尾　邀湯令山做的士司機

天后容祖兒相隔3年再次推出新歌，新派台作《九秒九》今日（29日）上架，歌曲由黃偉文（Wyman）與湯令山（Gareth. T）再度合作。去年，Wyman與湯令山創作了《緊急聯絡人》，男方將前度名字填在「緊急聯絡人」一欄，故今年故事交祖兒延續，由女方角度呈現出如何徬徨焦躁準備這趟特急行程，可說是《緊急聯絡人》下集。祖兒透露概念全由Wyman促成：「當我畀咗Gareth呢個Dmo佢嘅時候，佢好快就話畀聽『不如我哋就寫《緊急聯絡人》嘅下集。』由我作為第一身去講番嗰件事、嗰個感受。」

祖兒坦言對於每個階段的樂壇都有自己很欣賞的音樂人，上一個很喜歡的是方大同，近年是Gareth. T：「幾年每一次聽湯令山嘅新歌，我都可以無限循環咁樣去聽，無論佢嘅Melody同埋演繹，對我嚟講好有Feel，所以今次做新碟第一個想合作嘅人就係Gareth，咁就搵佢啦。」祖兒更找對方，於MV內客串扮演的士司機，獲湯令山一口答應。

今次MV最特別是採用一鏡到尾的拍攝手法，為祖兒來說充滿挑戰性：「我好多謝著名舞台劇演員邵美君，好耐之前我已經同佢講，我好想跟佢學演戲，雖然最後冇成事，但今次呢個MV導演幫我搵咗佢，喺佢嘅指引下拍咗呢個MV，感覺好安全、好有信心，希望大家都會喜歡呢個MV啦。」