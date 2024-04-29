吳浩康心急想補辦婚禮　搞音樂會獲過百人撐場

歌手吳浩康（Deep）今日（29日）現身美孚，舉行《一粥麵限定音樂會》，現場獻唱由自己作曲作詞的廣告歌《聞雞起筷》及多首經典作品包括《擇日失戀》、《洗剪吹》和《先入為主》等，除了吸引過百歌迷到場外，太太郭思琳亦帶同一歲囝囝及父母到場欣賞，Deep亦有在台上感謝家人支持。

Deep受訪時高興表示未想過以這形式舉辦歌迷聚會，還要如此受歡迎：「所有飛都賣晒，雖然唔係好多，但感受到好多人對我支持，好多謝。」他亦感謝客戶對他的信任，首次合作便肯將廣告歌交給他創作，亦是他首次參與作詞工作，笑言找到了新的發展領域：「成隻歌由作到出街用咗3個星期多啲，加上自己都要返工，好多謝各位拍檔幫手。」入行20年今次是首次拍電視廣告的他，在廣告中嘗試了多個造型，包括扮女人，他笑指曾擔心出來效果不理想會連累客戶：「到時大家唔開胃點搞呢？哈哈！」但試過造型後感覺滿意，更發覺有點像自己胞姊，太太更將造型照與親友分享。

Deep又透露早前跟太太去了旅行，是二人拍拖後的首次：「度蜜月都冇去過，我擺酒嗰陣係2人限聚令，所以都好想補擺番婚禮，希望親朋好友可以見證我哋呢個婚姻。」他坦言心急想補辦婚禮，原先希望於今年內完成，但現時的工作安排或許令計劃要延後，亦不想太趕急籌備令事情變得辛苦，不過他強調一切都是自己初步構想，笑言仍未問過老婆大人意思。