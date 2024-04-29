張敬軒激罕爆感情事　揀對象原來要睇呢埋樣嘢

歌手張敬軒（軒仔）為黎芷珊主持的節目《芷珊約您》任嘉賓，是次芷珊更專程飛到紐約直擊軒仔的美國站巡唱，待巡唱圓滿結束後，芷珊與軒仔進行深度交流。入行廿年的軒仔，大談當年隻身由內地來港發展到今日成為香港樂壇頂流確實不容易，被問到入行多年犧牲了甚麼？他坦言：「一個內地人嚟香港，你會覺得你有咩唔好嘅新聞，會好似變咗一個內地人嘅典範代表，好多因素令我覺得輸唔起。」更指為保持靚聲，連最愛的酒都不敢多喝。

問到未來十年計劃，他打算將多年來累積到的經驗與後輩分享：「用我哋捱過嘅苦頭去話畀佢哋聽捷徑喺邊度，呢啲係好好嘅傳播傳承。」他指現時42歲的他人生最好之時：「我有自己團隊，無論做演唱會或者拍網上頻道都有好反應，自己派嘅歌反應又好好，爸爸媽媽生活又安穩 ，自己想食嘅嘢又食得起，想去嘅地方又去得起，覺得人生好圓滿，但要Keep住落去係唔容易。」

對於感情事，他笑言開始有想被人照顧的念頭，不過卻苦無對象：「我唔係咁輕易畀人進入到我生命，譬如有潛質成為情人嘅人，同一班朋友嚟到我屋企，會喺我屋企攞起啲嘢嚟睇睇，但係佢擺唔番啱個位，咁我就會行埋去擺番啱，咁就完咗喇。（咁拍過幾多次拖？）拖過一隻、半隻手仔咁啦，我係一個講將來嘅人，但一去到講將來標準就會唔同，所有嘢我都要Well Planned。」