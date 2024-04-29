Kay@Beanies押上一切 空姐變慳妹在所不計

今年頭在《叱咤樂壇頒獎禮》中獲「叱咤樂壇生力軍組合金獎」的五人女子組合Beanies，終於輪到成員Kay（李凱翹）推出單飛歌《分手的決心》。

作為獨立歌手，她為了出新歌傾囊而出，將近半年賺到的錢押上，她說：「除咗Beanies賺到嘅錢，連呢半年返菲林店part time、教瑜伽所賺到嘅錢都擺咗喺做歌上，好耐無試過咁熱血，希望我嘅作品大家會喜歡同有共鳴。」

未入行當歌手前，Kay是一名空姐，做了8年後選擇裸辭變當獨立歌手，去年與隊友Jaime、 Geor、 Winky及Chiutung組唱作女團，眼見其他成員陸續出solo歌，Kay亦趕上步伐，為追夢而裸辭，笑言變了精明消費者，最愛留意各樣優惠。

日前，Kay為歌曲拍攝MV，請來中學師弟KF做導演及曾參與ViuTV真人show節目《戀愛staycation》的林嘉宏當男主角，她覺得難忘是拍爆喊過程，她說：「室內拍嗰日，一roll機就要我爆喊，本身好擔心，但好多謝我嘅acting coach（演戲導師）Donovan，佢好了解我，知道要點去引導我，喺我隔一路講嘢，已經可以令我好快投入到個情緒爆喊出嚟！」

另外，Kay表示第一日拍完外景，收工的時候租用的車卻忽然爆胎，她說：「最後全部人喺維修區嘅空地度等咗個半鐘，但係大家傾偈傾得好開心。」又表示以前做空姐，旅行佔了人生大部分時間，所以MV其中景點是機場維修區時，勾起她不少回憶，分外感觸和開心。