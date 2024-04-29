美國豪放女　無性不歡

密實姑娘係咪一定假正經？其他唔敢講，但套用喺呢位來自美國並憑住鄰家女孩形象，而揚名於成人模特兒界及四仔界嘅Hazel Moore身上，就最適合不過！

睡前自娛

樣貌甜美兼氣質斯文嘅索女，加埋一副前凸後趷嘅火辣身材，相信係唔少男士心目中嘅夢想女友，而出生於美國紐約嘅Hazel Moore，就有齊晒以上優點，所以身邊一直不乏追求者，不過佢始終冇膽闖情關，究竟係點解呢？佢坦言自己性格豪放，而且無性不歡，膽心表現出飢渴一面時，會嚇親對方！

至於Hazel Moore大食到乜嘢程度呢？佢表示雖然家陣作為四仔脫星兼成人網紅，幾乎每日都會跟唔同嘅猛男曳曳，但係每晚臨瞓前都要自娛一番先至覺得滿足，仲有漫遊後花園更係佢嘅最愛。佢又話喺2019年自薦到模特兒公司面試，並坦言以成為人氣裸模及脫星為目標時，令對方嚇咗一跳，仲多次反問佢有冇講錯添！

未來天后

Hazel Moore之所以決定投身成人業，其實源於一次偶然。佢回憶稱有次上到朋友屋，翻開對方櫃桶竟發現藏有幾十套四仔，好奇心驅使下便播放嚟睇，點知愈睇愈興奮，仲睇到欲罷不能！後來又喺唔同嘅脫星訪問中，得知拍四仔嘅片酬唔錯，從此令佢萌生投身四仔界嘅諗法。

憑住鄰家女孩嘅形象，但係上到床就變成飢渴癡女，加上樣靚身材正，Hazel Moore甫出道便引來極大關注，甚至被喻為未來四仔界天后脫星，同時人氣就好似火箭咁飆升。至2020年佢更踩過界做埋成人網紅，經營OnlyFans帳號，實行全力吸金。雖然唔知佢嘅吸金力有幾勁，但從佢早前喺邁阿密購入一間帶泳池嘅獨立屋，足以睇出呢位未來脫界天后搵錢能力超強！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：36D-25-35

雖然Hazel Moore憑成人演出吸金無數，但其實私底下嘅佢其實愛心爆棚，不但經常捐錢救助流浪毛孩，擁有馴犬師執照嘅佢坦言引退後，會成為一位馴犬師添。