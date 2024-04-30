MIRROR新加坡騷滯銷　AL爆鏡仔意見不合：鬧交好平常

男團MIRROR人氣王姜濤今日25歲牛一，出發往新加坡開騷前獲波友率先慶祝，而「姜糖」亦發動攻陷「姜濤灣」，誓要再次創造萬人空巷的奇景，嚇得姜濤也勸媽咪不要落街。不過，與他曾有心病的隊友Anson Lo（AL），被問會否慶祝僅表示要視乎行程而定，直認隊員間鬧交好平常，但強調與姜濤絕對感情要好！

姜濤人在異鄉準備演唱會，今日未能與「姜糖」普天同慶，但上周已提早在主題樂園慶祝，而向來視維園籃球場為「第二個家」的他，出發前又獲波友送Cake兼唱生日歌，令他既驚喜又怕醜，開心得捧住蛋糕四圍走。一眾「姜糖」亦準備好隔空送大禮，今年「姜濤誕」繼續請市民免費搭電車，屆時更有3架「姜濤號」游走不同路線；又在網上號召一眾「姜糖」今日正午攻陷銅鑼灣：「糖糖們，一年一度逼爆『姜濤灣』，大家準備好未呀？一粒不能少。」望再次創造萬人空巷的壯觀景象。

而忙於巡唱的MIRROR，繼早前美國紐約站門票滯銷、馬來西亞站取消後，大隊將於明日在新加坡演出，但門票銷情一般，當中索價328新加坡元（約1,900港元）的VIP位近日仍有6連位出售，其餘3種票價亦不乏門票，有網民揶揄18連位都應該唔難買，更指想不到馬來西亞站門票能更換新加坡場次仍未售罄，還指台灣樂團「告五人」將於同一場地開騷，但門票早已搶購一空。

慶祝生日最緊要食

不過12子懶理銷情，昨晨齊齊現身香港機場貴賓室入口，準備前往新加坡開騷，由於早前發生Fans爭位事件，機管局決定不設「粉絲區」，故現場罕有未見大批粉絲送機，只有數人在遠處眺望。對此，姜濤坦言最重要大家安全：「之前大家通宵排，我哋都好心痛。（以後都咁安排？）尊重大會安排，任何公開活動都希望Fans之間保護自己身體，對大家安全就係最好安排。（波友同你慶祝好感動？）OK呀！由細到大都慣咗咁樣過生日，好開心。」又指未知生日有何慶祝安排，笑言希望吃到美食。問到媽咪會否同行？他說：「媽咪近排比較累，等我返香港再慶祝，都有提媽咪聽日唔好落街，避開粉絲人潮，但應該控制唔到。（同唔到粉絲慶祝好可惜？）唔會，最緊要自己同大家開心，我不嬲冇乜所謂。（願望？）世界和平。」

Ian個人騷唔想比較

身旁的Ian被問會否寫歌送給姜濤作禮物？他說：「寫歌睇吓點先，我都好少慶祝生日。」又指完成巡唱後將預備個人演唱會記者會，提到有傳開5場，他說：「當然希望開多啲，睇吓啲飛去成點。（開5場破其他成員紀錄？）唔可以咁比較，因為場地未必每次都配合，大家太常將我哋擺埋一齊比較，大家係隊友，應該良性競爭，音樂或其他作品上我哋互相提點，呢樣先係隊友要嘅嘢。」

至於Anson Lo手持咖啡提神，問到沒有粉絲送機會否不慣？他說：「嚟到嗰陣我哋都嘩一聲，第一次見到咁嘅環境。」問會否為姜濤慶祝，他表示要視乎行程，但一定會在一起。至於可有留意姜濤於直播談到與他曾互不理解，但現時是「好好嘅朋友」？他說：「我哋12個一定有意見唔係100%啱晒嘅時候，我同Jeremy都會鬧交，但講開咗就冇事，喺隊內係好平常嘅事。」問是否也當姜濤是好好的朋友，他瞪大眼說：「Of course！梗係啦！梗係啦！」