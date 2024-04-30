星玄｜天秤男古天樂激戰洪金寶　被對方怒插喉嚨竟是夢想？

今日係4月30日農曆三月廿二，幸運星係天秤座，各方面運勢都上升，生活愜意，心情極好。天秤男古天樂多次喺訪問中提到，自己向來都係工作狂人，《九龍城寨之圍城》、《誰變走了大佛》、《守闕者》等多套電影先後進行拍攝，依家已經開始進行宣傳同準備上映，早前佢有份投資兼拍攝嘅電影《尋秦記》，等待多年終於有傳會喺今年內上映，古天樂你各方面運勢都上升，相信你有份拍攝嘅電影，票房都會有好成績。

聽日（1/5）上映嘅電影《九龍城寨之圍城》，日前進行多場優先場，邀請到各界率先觀賞，唔少行內人睇完之後，都紛紛大讚節奏夠快夠爽，而且動作打鬥激戰連場，除咗「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑打到飛起之外，就連古天樂同合作多次嘅前輩洪金寶，今次亦喺戲中認真對打，其中一幕係洪金寶舞動長棍怒插古仔喉嚨，令人看得熱血沸騰。古仔曾笑言被前輩洪金寶打是夢想之一，而洪金寶亦大讚古仔功架十足，好打得。

至於肖兔嘅朋友桃花旺，獲得另一半無限量支持，幸福感油然而生。肖兔嘅湯怡2021年嫁畀麥秋成之後生咗個女，一家三口生活幸福美滿。早前佢成立個人自家烘焙品牌，唔只投資超過10萬，開設網店同實體店，仲親力親為到餅房整餅，作為老公嘅麥秋成就無限量支持佢，湯怡嘅幸福感，真係隔住個Mon都Feel到呀。