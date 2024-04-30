【是日通勝】

農曆三月廿二

甲辰年 戊辰月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、會友、入學

忌：出財、動土、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：37、06、44

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：工作運急跌，要安守本分，切忌越俎代庖。

金牛座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

雙子座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

巨蟹座：愛情運升勢明顯，多用桃紅色可提升魅力。

獅子座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

處女座：趁運氣好加把勁，事業易看到成功的希望！

天秤座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

天蠍座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

人馬座：可從工作中獲滿足感，但要避免得意忘形。

山羊座：多展現微笑總比板着臉好，較易為人接受。

水瓶座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

雙魚座：工作多甩漏，宜查清楚細節，防意外發生。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）馬 壓力大

鼠：工作運欠佳，表現與結果均未能達標。

牛：做事要有多點個人想法，忌因循守舊。

虎：人際關係出了問題，驕縱行為要不得！

兔：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

龍：身心狀態一般，宜把自身健康放首位。

蛇：工作運不錯，但簽署文件要看清細節。

馬：是日沖煞，頭頭碰着黑，生活壓力大。

羊：事業運平平，謹記做事必須按部就班。

猴：已婚者有出軌念頭，小心惹上爛桃花。

雞：精神不振，抗壓力下跌，做事易出錯。

狗：有本事在職場大展拳腳，表現受認可。

豬：感情運稍遜，切忌把伴侶當成出氣袋。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

土主信

土在五行大義中代表信，信者信用也、誠信也。土為固體不動，高大者為山脈、崇山峻嶺，次低者為山崗、山丘，最低者為平原大地。土是不動的，除非是地震或是板塊移動，所以五行屬土的人一般都比較老實，默默地工作。

土地承載萬物，萬物也依附土地而生，五行中土剋水、木剋土，在命理上只是一種比喻取象而已，實則上樹木不依附土地怎能成長？水不依附土地怎可流動？故此，是三位一體，土無水不滋潤，土無木而鬆散。

屬土的人是會較為忍辱負重，比較捱得，不怕辛苦，做事不輕言放棄，會貫徹始終，也比較容易積聚財富，不會胡亂花費，較為謹慎而行。君不見很多實業家和有財富的人，通常都是比較有肉地，方方之面形，鼻子比較大和肉厚些，膚色也會黃黑些，此便是土型人之樣貌了。

土主信，故其人是十分講信用，但往往亦容易受不守信之人欺騙，所以屬土的人一旦遭人所騙，便一世也不相信此人，永生也不與其交往。

屬土的人平常是和藹可親的，正所謂是好好先生一名。但若一發怒便如地震一樣，山崩地裂，十分之可怕！