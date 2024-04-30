任達華想組乒乓球隊　搵陳展鵬做教練

娛樂圈中的運動愛好者為數不少，一向沉迷乒乓球的影帝任達華，近日碰上前港隊代表陳展鵬遇強愈強，忽發其想有意成立「明星乒乓球隊」。而曾「大戰」奧蘇里雲的張智霖，愛不釋手將印有一眾名宿簽名的桌球棍盒拿去鍍膜，享受「男人的浪漫」。

未到7月，圈中先吹起一遍「奧運風」。據悉一向熱愛乒乓球的任達華，以往曾試過趕戲時，寧願犧牲休息時間去練波，而日前他身在內地期間不停觀看相關賽事，為偶像馬龍打氣，且連發多個貼文以表支持，相當熱血！他更於中山相約陳展鵬及「網球女神」李思雅等切磋乒乓球技，而任達華與陳展鵬「對戰」時相當拼勁，引來旁人歡呼聲。

談到熱愛乒乓球，任達華受訪時表示：「真係愈打愈有癮㗎，打乒乓波又有益健康，真係希望多啲人領會到箇中樂趣。如果可以嘅話，我好想成立『明星乒乓球隊』，同『明星足球隊』分衡抗禮，最好搵埋展鵬做我哋嘅教練，佢打得好嘛，咁就Good Fit嘞！」

張智霖簽名波棍盒「加工」

至於近日放慢腳步的桌球迷張智霖，除不時現身大賽觀戰外，私底下亦會相約好友郭富城切磋球技，已多次被粉絲於桌球室野生捕獲，又曾被爆因此被太太袁詠儀投訴。而早前他於社交平台晒出印有一眾桌球名宿簽名的波棍盒，且不惜功本拿去給專業汽車鍍膜工場「加工」，並留言：「今天為我的簽名cue盒加保護膜，完美！」有粉絲即搞笑回應：「我們何時也能擁有加上保護膜，你的簽名呢？」