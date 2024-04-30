文化中國．水立方杯　歌曲大賽接受報名

一年一度的全球華人盛事「2024文化中國．水立方杯」中文歌曲大賽香港賽區現已啟動，並開始接受報名。大賽自2011年起已連續成功舉辦十三屆，吸引了超過4萬5千名選手參與，成為全球華人社區熱切期待的音樂文化盛會。隨着上屆水立方杯賽事取得空前成功，香港賽區參加人數亦錄得新高。本屆大賽以「龍騰四海，歡唱五洲」為核心主題，秉持着對音樂文化傳承與創新的承諾，將全球華人的歌聲匯聚，宣揚中華文化之精髓。而香港賽區繼續面向12至17歲持有香港居民身份的青少年參加者，除了為有志於歌手道路發展的青年人提供追夢的跳板及專業培訓外，更希望培養年輕新一代將中華文化帶向世界，展現香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力。

2024水立方杯月前在北京拉開帷幕，由香港北京社團總會作為承辦機構、香港教育工作者聯會作為支持機構的香港賽區連同世界各地多達60個賽區正式啟動，向香港中小學招募參加者。為使賽事走向專業化，香港賽區今年更邀請到英皇娛樂旗下藝人泳兒、鄧小巧，以及英皇娛樂首席市場及推廣總監陳志昂及英皇娛樂藝人管理總監（香港）毛子文擔任評審，為參賽者在歌唱技巧及表演風格等方面提供獨到而專業的意見。除此之外，獲得香港賽區前三名的優秀選手可分別獲贈5,000港元、2,000港元及1,000港元現金獎勵，更將獲邀共赴北京參加為期12天的「水立方杯」音樂夏令營，大賽主辦方還為夏令營營員安排一系列的北京文化體驗活動及「水立方」聯歡晚會，與全球各地參賽者進行交流，擴闊視野，體悟中華悠久歷史文化。

今年香港賽區將破天荒首次聯同澳門賽區一同舉辦總決賽，結合兩地的聲勢，希望以更大的力量讓兩地青少年加深對中國音樂藝術文化的認識和交流。獲得港澳賽區總決賽金、銀、銅獎的參賽者更有機會在北京舞台上一展歌喉，機會難得！