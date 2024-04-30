倒模子瑜道歉片捱轟！志效節目預告片急刪剪撲火

韓國人氣女團TWICE隊長志效為ootb網路新綜藝節目《房客》拍攝的預告片，昨日（29日）曝光後惹起爭議。身穿黑衫的她束馬尾，一臉沉重表示：「我有話想跟大家說」之後拿出紙張照着宣讀，讓人聯想到台灣成員周子瑜於8年前爆出「台獨」風波時拍攝的道歉片。

2015年12月底，子瑜在韓國節目中揮動台灣旗幟而爆出台獨風波，內地網友紛紛作出抵制，JYP事務所不堪壓力，翌年1月上載當時年僅16歲的子瑜公開道歉的影片，她於片中同樣身穿黑衣及束馬尾，一臉沉重強調自己是中國人，希望平息內地網民的怒火，但此舉卻讓台灣網民群情洶湧，雖已事隔8年，但TWICE至今也因是次風波，未曾到中、港、台演出。

而志效的節目預告片，無論是拍攝場景以及打扮，均與子瑜當年的道歉影片如出一轍，席開場鞠躬後便說「我有話想跟大家說」志效在片中表示：「大家好，我是志效，我有話想跟大家說，所以站在攝影機前。因為是藝人、偶像、是TWICE隊長，這段時間我真的忍了很久。但我也是人，現在好像到極限了，（拿出紙張）這真的是在申報，這是民宿的入戶申報！」大批台灣網民湧入ootb平台留言圍插：「為何要模仿讓子瑜及台灣人受傷害的道歉影片？當時掀起軒然大波，難道都忘了嗎？你們是這樣對待自己的隊友嗎？」網民狠批志效與所屬的JYP事務所「不尊重子瑜」以及「在台灣人傷口撒鹽！」又指早前子瑜曾招待志效訪台旅遊，沒想到她是這樣對待子瑜與台灣粉絲。

宣傳影片惹起極大爭議後，ootb平台已刪除問題畫面，並留言道歉：「對於影片開頭部分給粉絲帶來不適，我們已及時作出解決，並對任何疏忽致歉，感謝理解和支持。」至於TWICE官方社交平台亦移除該段預告片。