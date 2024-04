型男黃宗澤憑劇集《廉政狙擊》在台庋頒獎禮榮升大灣區視帝,不過近日香港經濟低迷,身為餐廳老闆的他為生意扭盡六壬,不過圈中人緣甚佳的他仍有多位好友支持,繼早前姚樂怡到他餐廳拍片支持後,近日更有一位富貴歌揸辣跑幫襯,黃宗澤更公開發文多謝。

黃宗澤近日在社交網發文,多謝新生代歌手Tyson Yoshi(Ty)幫襯。從相中可見,Ty揸之前被小學友圍觀掛上粗口車牌的辣跑去食飯,黃宗澤開心發文指:「Special guest in the house Thank you for coming~~ T.Y.」。車旁有行人駐足欣賞Ty的座駕。