Britney被爆情緒失控兼面臨破產　心理醫生勸及早求醫

美國天后Britney Spears一直被精神問題困擾，於2021年入稟控告父親Jamie Spears擔任其監護人的13年期間，亂用與虧空其財產。結果上星期傳出Britney與父庭外和解，並要替代支付超過200萬美元（約1,560萬港元）的法律費用，因而令她大怒。而近日更有傳出Britney情緒不穩更因太大使而面臨破產！

在與父親庭外和解的傳聞傳出後，Britney日前即時於社交網站狂呻：「我的家人傷害我，而沒有得到報應，可能永遠都不會有。」擺明對與父和解而不滿。之後她更索性將社交網站刪除。據知她因為各種負面事情影響下，精神健康出現嚴重問題，除了於社交網站繼續公開裸照及短片之外，亦與世隔絕拒絕見人。而最嚴重就是她在沒有人監管的情況下，不肯服食藥物治療精神病，導致長期情緒不穩。有心理醫生Charles Sophy昨日受訪時就表明Britney目前急切找人協助，認為她應該需要受人監管以及接受精神治療。而醫生更指如果他是Britney的主診醫生必定會強迫她服藥。

除了精神問題愈來愈嚴重之外，有傳媒亦指Britney財困，在沒有監管之下一直未有好好利用其6,000萬美元（約4.7億港元）積蓄而亂使錢。據知她每次出外旅行都會坐私人飛機、住最高級酒店，每次旅行都會花上100萬美元（約782萬港元）。最近一次到夏威夷度假都是入住豪華酒店的總統套房，有傳她已面臨破產邊緣。不過另有說法指Britney雖然身家「有出冇入」，但她去年10月推出的自傳《The Woman in Me》勁賣錢單是美國已賣出200萬本，除了獲1,500萬美元（約1.2億港元）酬金之外，亦獲非常可觀的版稅。所以她並沒有破產。