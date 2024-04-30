神劇《甄嬛傳》瘋傳下架　熹貴妃後人不滿孫儷角色設定舉報？

2011年內地經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》開播至今仍受觀眾喜愛，電視台或短片頻道都會不時重播，每次播出總能掀起討論。怎料最近有內地網網民瘋傳有鈕祜祿氏後人不滿熹貴妃角色設定，舉報該劇讓全擔心會被下架，不過之後版權方闢謠，回應不會下架《甄嬛傳》讓Fans鬆一口氣。

近日網上瘋傳「多方回應『甄嬛傳』是否下架」，因而衝上熱搜，內容是網上傳出因《甄嬛傳》中孫儷飾演的女主角熹貴妃，劇情中她是皇帝的妃子卻有與果郡王萌生感情的情節，導致鈕祜祿氏後人舉報，要求下架整齣劇。消息曝光後，讓許多劇迷都很擔心，再也看不到神劇。

出品方之一東陽花兒影視文化有限公司的工作人員日前回應指，不知道此事，需要去核實一下相關情況。之後最早購入《甄嬛傳》網絡版權的樂視在前日（28日）發聲闢謠，表示網傳《甄嬛傳》被舉報是謠言，不會下架《甄嬛傳》。

《甄嬛傳》的導演鄭曉龍去年底透露，正在重新整理當年刪減的素材，有望播出完整版的《甄嬛傳》，讓許多粉絲都很期待；但至今還沒等到完整版就爆出恐遭下架的消息，難怪會掀起網民熱議。