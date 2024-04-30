矜貴中式盛宴　聚會之選

來到5月和6月，有母親節、父親節和端午節等節日，想帶父母去餐好，又或是親友過節聚會，一頓高質而豐富的中菜盛宴最適合不過，有餐廳推出新款的高級套餐，亦有米芝蓮的星級之選，美味之餘又夠體面，無論親友吃飯或宴客都咁適合。

星級滋味

本地有不少米芝蓮的中菜館，尖東一間五星級酒店高級中菜廳因連續16年獲得米芝蓮一星美譽，近日推出米芝蓮星級盛宴菜單，星級盛宴晚市套餐的菜式的頭盤是金箔魚籽鹽燒八頭鮑魚伴煙熏法國鱔，品嘗過幼滑的國松露南瓜如意羹，就有鮮拆龍蝦肉百花炸釀蟹鉗及50年陳皮醉香肉等主菜。午市米芝蓮點心餐就有鮮黑松露帶子餃、筍尖鮮蝦餃、黑椒手織和牛酥、黃橋燒餅和鮑魚海味灌湯餃等點心，同樣吸引。另外，酒店咖啡廳於5月中會推出地道斯里蘭卡自助晚餐，會供應惹味斯里蘭卡辣大頭蝦、斯里蘭卡咖喱大頭蝦和斯里蘭卡咖喱蟹等菜式，別具風味。

清新滋味

來到春夏，都希望來點開胃菜式，中環高級中菜廳於4月推出全新的嘗味套餐，菜式融入各地特色。開胃的酸辣波士頓龍蝦伴梅酒凍，慢煮龍蝦配酸辣汁、無花果和梅酒凍，清鮮酸爽。結合四川特色的竹笙花膠肝膏湯，豐厚香濃。主菜有泡菜絲瓜煮鮮拆蟹鉗、陳皮釀馬友柳、薺菜河蝦金魚餃，還有廣東老菜變奏的禪衣松茸琵琶豆腐和淮揚風味的珍珠獅子頭配翡翠汁，最後以山楂糕、芝麻菲林和桂花淮山酥作結，感覺剛好。

五官享受

菜式講究色香味，除了好味，還要有好的造型和意境。西九的高級中菜館近日以國畫大師作主題，推出富想像力的大千宴。炸至外脆內嫩的脆皮遼參、鮮香的蟹肉竹笙翅、煙熏鵝肝雞卷、雞油酒釀蒸白鱈魚、乾燒蝦、乾燒筍和酸辣魔芋竹笙卷等菜式，甜品以凍燕窩配艾餅作結，客人可邊欣賞大師60年代在家中宴請好友時親筆書寫的菜單，邊品嘗美食，更有意境。

粵菜精選

變化多端的粵菜，配上師傅的巧手，能打造出不少精緻菜式。佐敦一間酒店米芝蓮一星中菜廳早前推出的8道菜米芝蓮盛宴，選用天山雪蓮、花膠和鮑魚等名貴食材入饌。花膠響螺燉天山雪蓮，清火去熱、滋補養生，十頭鮑魚脆婆參，兩款食材相輔相成。其他還有鮑汁迷你荷葉飯、玻璃蝦球伴七味金蠔、金華腿絲蒸斑球，甜品有椰汁明珠燉萬壽果和流沙酥伴桂花糕，令人回味。此外，餐廳因應端午節，今年推出至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉和八寶薈萃新豬肉裹蒸糉，於現至5月15日訂購，有低至85折早烏優惠。