九龍樂善堂常務總理會順利交接　莫文韜先生榮膺2024年度主席

樂善堂於4月29日(一)舉行新舊任常務總理交接儀式，在主禮嘉賓九龍城民政事務專員蔡敏君太平紳士(右)見證下，2023年度主席李聖根先生(左)將樂善堂印信移交至2024年度主席莫文韜先生(中)手上。（客戶提供）

【特約報道】九龍樂善堂成立於1880年，乃本港歷史最悠久的慈善團體之一，服務香港逾144年，向以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨。隨著多年來的興革，現時樂善堂轄屬單位逾80多個，遍佈港九新界，致力為公眾提供全面及優質的醫療、教育、安老及社會福利等服務。九龍樂善堂(簡稱「樂善堂」)於本年初周年大會上，選出2024年度常務總理，同時互選來屆主席及副主席，票選結果由莫文韜先生當選為2024年度常務總理會主席，帶領樂善堂新一年度繼續推動慈善事業。至於四位當選副主席分別為李培埡女士、温文蕙女士、王紹基太平紳士及董貺漄先生。

莫文韜主席於2017年加入九龍樂善堂，並於2021年起擔任副主席職位，期間一直支持樂善堂善業，當中包括捐款230萬元命名贊助位於黃大仙的「樂善堂標準錶針長者日間護理中心」，為經安老服務統一評估機制評估後適合接受社區照顧服務的體弱長者，提供一站式日間護理照顧及支援服務，讓長者可以於熟悉的社區安老。

九龍樂善堂2024年度新舊任常務總理內部交接儀式於4月29日(一)假樂善堂總辦事處舉行，荷蒙 主禮嘉賓九龍城民政事務專員蔡敏君太平紳士蒞臨見證新一屆常務總理會履新。儀式上，2023年度主席李聖根先生感謝各同寅齊心協力，於過去一年推出各項優質服務予弱勢社群。隨後在主禮蔡敏君專員見證下，由2023年度主席李聖根先生將樂善堂印信移交至2024年度主席莫文韜先生手上，順利完成交接。

2024年度九龍樂善堂常務總理會成員

莫文韜主席表示，非常榮幸得到各常務總理和同寅支持，獲選為2024年度九龍樂善堂主席，自知任重道遠，相信在祖國、各政府部門、善長和企業友好、常務總理團以及總辦事處和各單位團隊共同努力下，定能推動更多適時及優質的服務予社會大眾，弘揚「關懷情真、樂善同行」的精神。是年度，莫文韜主席與團隊將繼續推動不同慈善工作，幫助更多有需要人士。

1. 扶貧方面，

• 樂善堂近年重點發展的過渡性房屋「樂屋」，持續推出新項目，包括與九龍建業合作的港島及九龍區唐樓住宅單位、與會德豐合作的大埔「樂善村」及彩虹彩興路「樂屋」，以上三個項目將於未來數月陸續完工及入伙，共提供逾1,645個單位，預計惠及逾5,000人；並會支持房屋局推出「簡約公屋」；

• 繼續支援民政及青年事務局的地區關愛隊工作，除了在九龍城區建立「龍城關愛隊」，在各區民政事務處支持下，派出跨專業團隊走訪各區作關愛隊隊員及義工培訓。

2. 醫療服務方面，

• 推行基層醫療服務，在賽馬會贊助下，將於大埔區開設樂善堂第三間社區藥房 -「藥健同心樂善堂社區藥房」；

• 獲温文蕙副主席命名贊助港幣252萬元，在大埔區開設「樂善堂鄭温文蕙醫療中心」，服務市民；

• 獲保安局禁毒處委託，推行「無毒新世代」2023-25學年小學禁毒教育計劃，旨在提升小學生的抗毒意識。

3. 社福服務方面，

• 支持社區種族共融，支援少數族裔，包括贊助及參與由九龍城民政事務處主辦的「龍城美食潑水『泰』繽紛」嘉年華活動；

• 樂善堂服務惠及不同年齡階層，涵蓋長者及青年，並一直積極與不同政府部門合作，支持推展更多元化服務，包括贊助及支持：

◦ 「長者學苑」- 樂善堂轄屬鄰舍中心及學校亦有參與，支持長者繼續學習，活出精彩晚年；

◦ 「共創明『Teen』計劃」- 莫文韜主席與30多位樂善堂同事包括總幹事和管理層亦擔任友師，推動基層學生開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，為未來定下目標，力爭上游。

• 樂善堂服務有意延伸至國內，特別是灣區，包括積極研究灣區養老服務，並將入駐深圳羅湖設置服務中心，為年青人及有意到灣區養老之長者提供資訊服務。此外，樂善堂捐款港幣100萬元支持四川重置麻風病復康村的硬件設備，協助麻風病復康人士。

4. 教育服務方面，

• 樂善堂在董貺漄副主席命名贊助港幣500萬元下，將於今年9月份在深水埗白田邨開設「樂善堂董清波幼稚園」，提供優質學習環境及學前教育；

• 會繼續於轄屬學校推行STEAM教育及國安教育，包括舉行教育講座及升旗儀式等，培養學生成為愛港愛國的人才；

• 於轄屬學校積極推廣中華文化，包括本年度與藝術香港及五大善團聯合主辦「第三屆金紫荊盃全港兒童繪畫大賽」，慶祝香港回歸27週年，藉比賽鼓勵學生認識中華文化，發揮創意及想像力，培養學生正面的價值觀和態度，與及國家觀念和國民身分的認同，傳承傳統美德。

除上述項目外，樂善堂轄下義工組織「樂善之友」會繼續舉辦不同義工活動，關心社區，傳遞關愛。莫文韜主席及常務總理會成員亦會陸續拜訪不同政府部門，加強合作交流，一同推出更多惠民服務。

而最近發生的佐敦大火，樂善堂即日已為災民作出支援，包括動用「樂善關懷基金」撥款近100萬元，向近180戶受影響災民及死傷者作即時經濟援助，安排了「樂屋」酒店給30多位災民暫住，並在信和集團支持下為經濟有困難的災民換門鎖等，獲得災民讚賞和認同。

為支持本堂服務發展，本年將舉辦多項大型籌款活動，同時向大眾宣傳本堂善業，包括全港賣旗日、「樂善堂萬人行」慈善步行籌款、周年慈善晚會及樂善「糖」慈善義賣等。

樂善堂將持續優化及推動現有各項服務，使更多有需要人士受惠。而九龍樂善堂2024年度總理就職典禮將於5月14日(星期二)下午假香港麗晶酒店宴會大禮堂舉行。