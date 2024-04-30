「蜘蛛女」相繼拍網球電影　Zendaya回應：或者係必須實現預言

憑超級英雄電影《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列走紅的美國人氣女星Zendaya最近在新片《挑戰者》（Challengers）飾演「網球女將」，但近日有影迷發現原來過去兩任「蜘蛛女」都先後曾於電影中飾演過網球手，莫非「蜘蛛女」跌入「網球電影宇宙」？

除了Zendaya之外，姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）和金像影后愛瑪史東（Emma Stone）亦於電影中演過網球好手，前者於2004年的愛情片《球戀大滿貫》 （Wimbledon）中與「幻視」保羅畢特利（Paul Bettany）「談談情打打波」，而愛瑪就於2017年的《男女單打戰》 （Battle of the Sexes）飾演70年代美國女網球好手「金夫人」（Billie Jean King ），而愛瑪更憑該片獲《金球獎》影后提名。

Zendaya近日亮相美國早晨節目《Good Morning America》時就被問及「蜘蛛女」打網球的「必然定律」，對此，Zendaya就開玩笑：「我唔知呢。我哋（與同片演員）都有就此事講笑，我諗：『或者呢個係我必須要實現嘅預言。不過又真係幾好笑，係唔係？」