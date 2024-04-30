蔡依林重慶騷火辣辣　僅以鑽石玫瑰遮重要部位

台灣天后蔡依林近日在內地舉行巡迴演唱會，昨日（29日）她在社交網更新自己在重慶場的一系列靚相，當中一套透膚薄紗裝，不僅凸顯她美好身材，重點部位更只用玫瑰花遮擋，Hot到爆！

蔡依林形象多變，演唱會造型總是話題焦點。這次在社交網晒出多張演唱會靚相，當中一套「鑽石玫瑰」戰衣最令驚艷。透明高開衩加入面緊身衣，凹凸有致的身材一覽無遺，上面還有許多紫色亮片作點綴，增添華麗，而重點部位僅用幾朵玫瑰花遮擋，性感吸睛。她留言：「謝謝重慶寶兩天不間斷的愛，喔辣辣辣！」照片曝光後，吸引上萬粉絲前來朝聖，紛紛留言大讚：「人魚公主再次美翻」、「你就是女王，我心中的女王」、「辣辣辣…下一場我們比一下誰更火辣好不好」、「一站比一站美。」

事實上，蔡依林自去年在台北小巨蛋結束後，就前往內地各地開唱，而在近期她於溫州開唱時，遇上大雨，當她唱到《妥協》時，雨勢更突然加劇，導致她細肩帶低胸晚裝都被淋濕。這時她也感性說道：「陪我在雨中約會，我反而更開心了，昨天在綵排的時候穿着正式的衣服，然後一樣的燈光，卻少了你們在的時候，我突然覺得我們之間很像是一段美好的戀愛關係！」瞬間將現場氣氛拉到最高點。