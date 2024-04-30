冼靖峰談LOONG 9簽名會取消　蕭正楠未有仔生被叫就醫　

男團LOONG 9的「妙音龍子」冼靖峰（Archie）處男劇《神耆小子》今日在荃灣宣傳，與同劇的蕭正楠（Edwin）飾演父子，台上Archie孭起Edwin搞氣氛。Archie第一套劇即擔正，既開心又感到壓力，其中一場4、5頁紙對白，臨場要改動對白，他都能應付獲讚，他表示：「今次拍劇學到好多，自己係新演員，首先背好對白做定功課，NG一定有，喺前輩身上學習做戲及人生態度，拍完劇之後去參加亞洲超星團，拍劇經驗令我打了支強心針。」

LOONG 9首個拍手簽名會日前以不可抗力因素取消感可惜，思考了好多，「自己有問過，但無回覆，粉絲訂機票山長水遠嚟到撲空，犧牲好多時間，拍手簽名會對粉絲意義重大，依家延期，我哋都希望可以盡快見粉絲，始終第一次，（安排幾時？）安排緊，會盡快。」

Edwin指公司合作最多的藝人就是好友曹永廉（阿廉）合作逾10次，今次在劇中2人較少對手戲，阿廉講笑是「一山不能藏二虎」。冼靖峰飾演Edwin的繼子，現年47歲的Edwin笑言生理上絕對生得出25歲的冼靖峰，讚對方好乖仔及抵錫，問阿廉有否催Edwin生仔？他笑言：「無得催，得唔得要睇醫生。」Edwin

自認後生唔使調理，與老婆黃翠如早前到法國和意大利慶祝結婚周年，二人世界都一樣開心。阿廉上月出席姜麗文婚宴，他是姜麗文的堂姐夫，有送上大利是，指新人好恩愛好開心。阿廉的一對仔女大仔16歲，女兒13歲，被讚顏值擔當，他表示仔女應該未拍拖，如果女兒拍拖一定會打個男仔，現時讀書最重要。

另外，莊思明和羅毓儀因拍劇成為好友，思明覺得羅毓儀得得意意，拍完《神》之後又一起到橫店拍《巾幗梟雄之懸崖》，對毓儀非常照顧，感情要好。羅毓儀在《神》戲中奸奸哋，會耍手段，並非首次演奸角，以前演過壞學生，並指今次角色本質不壞。