東冲有料到：泰國曼谷又有新轉變

泰國曼谷的轉變實在太快了！話說幾個月前曾介紹過以城堡為地標的市集JODD FAIRS DanNeramit，該處剛剛又再轉型！

所謂轉型幾乎是換湯不換藥，主要是換了市集的名字。

話說負責經營該市集的正是火車市集的老闆，之前他在Rama 9經營JODD FAIRS市集成功後，便利用品牌效應開設了JODD FAIRS DanNeramit，最初後者的生意不俗，但後來可能因旅客的熱情減退，令到市集有點冷清，於是近日該處以火車市集的名義重新登場。

最大改變係加添了懷舊元素，亦有古舊產品發售。這招似乎還蠻奏效，令原本沉靜的夜市又重熱鬧起來。

更有趣的是，曼谷有一間頗有創意的人氣咖啡店Vetmon Cafe因被迫遷，最終輾轉落戶到轉型後的市集內。此咖啡店的特色是以巫婆為主題，店員的打扮全都古靈精靈，跟顧客溝通時亦交足戲搞氣氛，Menu則可搵到大大隻的血蛭及壁虎，並有以落降頭工具作造型的蛋糕，可謂非常有趣。與此同時，店內到處都是打卡位，讓人以為萬聖節即將來臨，但實情這正正是店舖平時的裝潢。

其實這裏的蛋糕售價一點都不便宜，但依然有不少泰國人前來幫襯，無非為了影相打卡擺上網。到訪當日除了我及一枱馬來西亞的旅客外，其餘全是泰國當地人，而且他們都點了好幾款飲品食品，因為全部都適合「相機先食」。

夜市跟這間咖啡店的結合，可謂互相成就，咖啡店可吸引不少食客前來，而夜市的訪客亦可成為咖啡廳的顧客，畢竟除了上述賣點外，此咖啡廳亦是夜市中為數不多設有冷氣的食肆，對訪客來說絕對加了不少分數。

雖然夜市僅於周四至周六營業，但這間咖啡廳卻一周開足七日，有興趣的朋友不妨前往體驗一番。

胡慧冲