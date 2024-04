湯洛雯慶祝生日　蔣家旻男友意外曝光

藝人蔣家旻憑TVB劇集《美麗戰場》飾演「鍾家琪(反骨琪)」一角,在《萬千星輝頒獎典禮2022》首奪最佳女配角,事業一帆風順的她,今年元宵節透過社交平台分享收花和享用浪漫晚的照片,見她黑絲上陣嚴以待,愛情路上進入了直路。當時她冧爆表示:「唔係第一年啦,本身佢係識咗超過8年嘅朋友,大家都拍咗好一段時間!」

今日,湯洛雯分享「2Line黨」成員朱千雪、岑杏賢、蔣家旻為她慶祝生日的照片,四位美女顏值高企相當養眼。正懷有身孕的朱千雪狀態大勇。除了朱千雪外,各人的另一半都有現身。蔣嘉旼身旁亦出現一名男子全程挨實,表現親暱。網友測揣是她當日口中的另一半。見他戴着眼鏡斯文大方,蔣家旻十分匹配合襯。生日會上各人玩得相當盡興,湯洛雯表示:「My first birthday cake this year。Happy to see all of you beauties!!Cant wait to see bb。」

身為廿四孝老公的馬國明,出盡法寶氹太太開心。湯洛雯分享了與丈夫一起用手砌心的相片,氹得壽星女笑逐顏開,冧爆表示:你幾時學識呢樣㗎?」一切盡在不言中。