緒方咲 寫真界No.1 Body！

家陣啲後生女愈嚟愈識得打扮，所以男士對於寫真女優嘅審美標準愈嚟愈高，冇乜嚸突出賣點實在好難上位，於是有大量封號、外號喺寫真界出現，好似長腿美女嘅緒方咲，就獲封為「寫真界No.1絕品BODY」！

腿長籮又靚

唔知大家有冇發覺，近年AV界同寫真界都好鍾意吹捧巨乳女優，令人誤以為波大先有市場，查實有個靚躉嘅女優一樣好受歡迎，今年29歲嘅緒方咲就係最佳人辦！被歸類為姊系女優嘅緒方咲，相貌端莊，面上帶有少少輕熟感覺，加埋佢喺寫真演出中好用力賣弄色情，迷倒唔少男士。另一方面，呢位姐姐仔又畀到部分男士一種「高不可攀」，畢竟其身高有成5呎6吋，着埋高踭鞋，確係「高人一等」，再加上一雙修長美腿、一對堅挺F奶，同埋一個結實美股，難怪會得到「寫真界NO.1絕品BODY」嘅封號。

最叻玩色誘

緒方咲早喺2008年以演員身份加入舞台劇團，之後參加咗神奈川縣嘅選美活動「湘南小姐」，成功獲得最上鏡獎，隨即得到藝能事務所提供合約，正式投身寫真界，唔止發展順利，仲因為身材高挑又大胸，被人稱為「巨乳摩天大廈」。及後，阿妹又喺某周刊舉行嘅次世代寫真偶像美腳番付票選活動中，被選為「東の橫綱」，進一步打響名堂。

除咗身材驕人之外，緒方咲嘅演出風格亦備受讚賞，為咗挑逗觀眾而奇招盡出，例如用屁股對住鏡頭扭動，亦試過帶動鏡頭游走於三角地帶，最近仲大玩汗水誘惑添！