姜濤生日出歌贈姜糖　拍MV用粉絲信件作道具

男團MIRROR人氣王姜濤趁生日推出新歌《好得太過份》贈粉絲，過去姜濤聽過很多粉絲對他默默付出的故事，直言對其中一個印象尤其深刻，他說：「我聽過一個故事，有個Fans Keep住舉牌，但因為大家都舉住牌佢見唔到我，但佢覺得好值得，仲話見唔到我唔緊要，最重要係我要見到佢舉住嗰個牌，令我安心。呢件事大家聽完，連工作人員都覺得想像唔到。」

基於粉絲的窩心舉動，姜濤於去年的演唱會上，拍下自己舉應援燈牌的短片，對此姜濤表示：「大家見Fans出Event舉牌好似好容易、一瞬間嘅事情，都唔係好辛苦，但佢哋為咗舉牌呢個行動，可能要付出好多時間，提前去排隊，又拎住咁多嘢，但佢哋只係想話俾你聽佢哋喺度嘅時候。喺安靜嗰一排，我就係諗咗好多呢啲嘢，然後好想話俾大家聽，你哋對我太好喇，真係好得好過分，好感激佢哋由以前到依家，無論我發生乜嘢事情，經歷咗乜嘢低谷，佢哋都會喺度。」結果亦造就該曲的誕生。

為了配合MV拍攝，姜濤拿來大量粉絲寄給他的信件作為道具，他直言其實喜歡收到Fans來信：「不嬲都鼓勵Fans寫信俾我，唔使嘥太多錢去送好多禮物俾我，因為寫信已經接收到你哋內心嘅想法，呢個重要過禮物。」更指對其中一個單親媽咪Fans內容深刻：「佢話帶住幾個小朋友，唔知依家點做，只可以去聽我嘅歌去支撐住佢。我唔知自己嘅歌可以有咁大力量。」雖然今年生日要於外地工作中度過，但姜濤卻心情大好：「每一年嘅生日都漸漸變到好似唔係我嘅生日，但我好開心，大家會因為我嘅生日而聚埋一齊，好多謝一直以來支持我嘅Fans，好多謝身邊每一個愛我嘅人。今年生日願望，希望身邊所有人身體健康，身體係好重要，希望每個人都願望成真。」