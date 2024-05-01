【是日通勝】

農曆三月廿三

甲辰年 戊辰月 乙丑日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、納財、納畜

忌：時插、栽種、出行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：07、25、14

幸運顏色：金黃色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

金牛座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙子座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

巨蟹座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

獅子座：找個浪漫場合向伴侶表達心意會有好結果。

處女座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

天秤座：利用時間進修感覺充實，生活得更有意義。

天蠍座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

人馬座：事業運稍遜，多用金色對你百利而無一害。

山羊座：遇到問題忌慌張，保持鎮定才可找出對策。

水瓶座：財運最強，但事業運與愛情運比較失色。

雙魚座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）羊 易破財

鼠：做事節奏有點急躁，慢工才會出細貨。

牛：難搞的事情終於擺平，可以鬆一口氣。

虎：理財要謹慎，處理大額投資不可輕率。

兔：整體運勢屬中平，行事要保持警覺性。

龍：交行貨心態不要得，工作效率受拖累。

蛇：心情靚，生活愜意，沒有問題難倒你。

馬：情緒不穩，易被別人的閒話影響心情。

羊：是日沖煞，投資上會有虧損的可能性。

猴：財運上升，如有投資打算，不妨一試。

雞：投資市場存在風險，下注前要做評估。

狗：身邊出現貴人，可為事業帶來新機遇。

豬：充實自己的好時機，得着會比預期多。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

五行增運大法：春季出生

按自己出生月份配對命格所需之五行，便能得知相關有利顏色或活動 。

今期先針對春季出生者，即生於農曆一月至三月（約西曆2月4日至5月4日）適用。

‧命格：木旺，忌木利金，補金為佳。

‧注意部位：肺部、肝臟、脾胃。

‧有利顏色：首選宜用白、金及銀等色，次選宜用藍、紫及灰等色；忌用綠色。

‧有利圖案：橢圓形或圓形。

‧助旺擺設：金器、金屬、銅製品、鋼琴等。

‧助旺飾物：金框眼鏡、金筆、金飾等。

‧助旺活動：卡拉OK、遊車河、逛珠寶店等，較易結識理想對象。

‧助旺食物：雪糕、白蘿蔔、金針菜、雞、雞蛋、豬肺湯及牛奶為佳；另外，白色為主之有益食物，如百合、蓮子、薏仁及洋葱等也不錯。